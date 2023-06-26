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توجيه مهم من “المرور” للحجاج في المشاعر المقدسة
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توجيه مهم من “المرور” للحجاج في المشاعر المقدسة

توجيه مهم من “المرور” للحجاج في المشاعر المقدسة

توجيه مهم من “المرور” للحجاج في المشاعر المقدسة
٠٤:٣٥:٠٩ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت إدارة المرور بالالتزام بالمشي داخل الطرقات المخصصة للمشاة.

وقال “المرور” في إنفوجراف على صفحته الشخصية بـ “تويتر”: ضيف الرحمن الطرق المخصصة للمشاعر مجهزة لتنقلك الآمن، التزم بالسيرعليها.

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تفاصيل خطة “المرور” لتنظيم حركة السير في العاصمة المقدسة

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور بن عبيد الشكرة، أن حركة السير في العاصمة المقدسة تحددها متطلبات نقل الحجاج.

وأضاف في تصريحات إلى صحيفة “عكاظ”، أن قوات أمن الحج لشؤون المرور تبذل كافة الجهود لإدارة وتنظيم الحركة المرورية، وتحقيق السلامة للحجاج.

إضافة إلى تيسير تنقلات الحجاج، وتغذية كافة شبكات الطرق والأنفاق بمكة والمشاعر المقدسة، وإدارة حركة التقاطعات والتحكم، وفرز المركبات.

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خطط تشغيلية

وأشار إلى أن قوات أمن الحج لشؤون المرور تعمل وفق خطط تشغيلية واضحة ومحددة ويتم تنفيذها لتحقق مستهدفاتها.

وأوضح الشكرة أن ذلك يكون منذ وصول الحجاج وحتى يوم التروية والتصعيد لعرفات صباح اليوم التاسع.

والنفرة من عرفات إلى مزدلفة مغرب اليوم التاسع.

والنفرة من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل واستكمال نسكهم.

وكذلك خلال أيام التشريق حتى قضاء الحجاج نسكهم والمغادرة بسلامة وأمان.

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الكلمات الدلالية:
الحجاج السعودية المرور المشاعر المشاعر المقدسة المملكة

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