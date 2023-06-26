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كيف تحافظ على أموالك وتتجنب التعرض للاحتيال في الحج؟

كيف تحافظ على أموالك وتتجنب التعرض للاحتيال في الحج؟

كيف تحافظ على أموالك وتتجنب التعرض للاحتيال في الحج؟
٠٤:١٩:٤٩ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الحج والعمرة، تنبيهًا مهمًا لجميع حجاج بيت الله الحرام بشأن طرق الحفاظ على أموالهم وتتجنب التعرض للاحتيال في الحج.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه للحفاظ على الأموال أثناء أداء مناسك الحج، ينبغي أخذ الحيطة والحذر من التعرض للاحتيال، والانتباه لما يأتي:

1 – حمل المبالغ الكبيرة والأغراض الثمينة أثناء الحج، تجنب حمل:

– المعادن الثمينة.

– الأحجار الكريمة.

– السبائك الذهبية.

– المبالغ المالي التي تزيد على 6 0ألف ريال.

2 – ضرورة الاحتفاظ بالإيصالات، وذلك لضمان حقوق الحاج عن إجراء أي معاملات مالية، من خلال:

– المطالبة بالإيصال.

– الاحتفاظ بالإيصال.

– إبراز الإيصال عن الحاجة.

3 – تذكر دوما أن محالات الصرافة المرخصة تحفظ حقوقك، ولذلك عند تحويل الأموال أو استلامها داخل المملكة، عليك بالآتي:

– تأكد من التعامل مع البنوك ومحال الصرافة المرخصة.

– تجنب التعامل مع الأشخاص والجهات غير الرسمية.

– التعامل مع البنوك والصارفات المرخصة مثل، ” البنك المركزي”.

4 – شبكات الدفع المعتمدة للبطاقات المصرفية من خارج المملكة، ومنها:

” فيزا، أمريكان إكسبرس، يونيون باي، الشبكة الخليجية، مستر كارد”.

– تُقبل الشبكات العالمية حسب المتاجر التي يتم التعامل معها.

– تقبل بطاقة يونيون باس و أمريكان إكسبرس في بعض البنوك المحلية.

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