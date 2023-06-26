احذر مخاطر استخدام الأعواد القطنية لتنظيف الأذن.. تعرف على البدائل

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تعتبر أعواد القطنية هي الطريقة الأكثر شيوعًا شائعة لإزالة شمع الأذن المتراكم، لكن هناك تحذيرات طبية من خطر استخدامها.

إذ يمكن أن يؤدي تنظيف الأذن بالأعواد القطنية إلى ضغط الشمع بقوة إلى داخل مجرى السمع، الأمر الذي قد ينتهي بجفاف الشمع داخل الأذن مسببًا التهابًا في الأذن.

ويقوم مجرى السمع بعملية تنظيف ذاتية للشمع الموجود بداخله، ويتم ذلك أثناء عملية “المضغ”، لاتصال الفك الصدغي بمجرى السمع ما يجعل استخدام هذه الأعواد القطنية لا فائدة منه.

تراكم شمع الأذن

وتقول الدكتورة سارة كايات، أخصائية الأذن، إن تراكم شمع الأذن يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع وآلام الأذن، وفي بعض الحالات الدوار. لكنها تحذر من استخدام أعواد الأذن القطنية لاستخراجه.

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وأضافت، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “أنا أكره الأعواد القطنية، لا تستخدمها أبدًا. آذاننا ذاتية التنظيف، يجب أن يخرج الشمع من تلقاء نفسه. لدينا هذه الشعيرات الصغيرة التي تتدلى في آذاننا وتدفع الشمع إلى الخارج”.

وتابعت: “عندما تضع أعواد القطن في أذنيك التي تقتل بالفعل تلك الشعيرات الصغيرة، تمنع السماح لها بالخروج، ويمكن أن تتلف بطانة طبلة الأذن وتتلف الغشاء الفعلي. لذا لا تستخدمها!”.

زيت الزيتون أو زيت اللوز

وأوضحت، أنه “عادة ما يتساقط شمع الأذن من تلقاء نفسه. ولكن إذا لم يحدث ذلك وسد أذنك، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا توصي بوضع قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت الزيتون أو زيت اللوز من الدرجة الطبية في أذنك ثلاث إلى أربع مرات في اليوم، لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام”.

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ويُنصح باستخدام قطارة مع إمالة الرأس جانبيًا لبضع دقائق للسماح للزيت بشق طريقه عبر قنوات الأذن.

وتنصح الهيئة الصحية بالقيام بذلك في الصباح وقبل الذهاب إلى النوم مباشرة، على مدار أسبوعين تقريبًا، حيث يجب أن تتساقط كتل من شمع الأذن من الأذن، خاصة في الليل.

وينصج بتجنب استخدام القطرات إذا كان لديك ثقب في طبلة الأذن، مع الذهاب إلى صيدلي، للحصول على أدوية لإذابة شمع الأذن.

وإذا لم تختف الأعراض بعد خمسة أيام، فقد تصبح الأذن مسدودة بشدة ولايمكنها سماع أي شيء، ويمكن أن تصاب بعدوى إذا لم يتم تنظيفها من الشمع المتراكم فيها.