تحذير من الأمن العام: 5 عقوبات تنتظر ناقلي غير الحاملين لتصاريح حج نظامية

تواصل – فريق التحرير:

حذر الأمن العام من نقل الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفة توجب العقوبة.

وأضاف: تطبيقا للأنظمة والتعليمات، يحكم رجال الأمن السيطرة على كافة الطرق والممرات المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة.

5 عقوبات

وتنص الأنظمة على معاقبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حق نظامية بالأتي:

1- السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

2- غرامة مالية تقدر بنحو 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله.

3- المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

4- ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة.

5- يمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.

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في سياق متصل، كشف “إنفوجراف” عن أهم إرشادات استلام الأمتعة خلال موسم الحج 1444 هجريا.

وجاءت أهم إرشادات استلام الأمتعة خلال موسم الحج كالتالي:

التعرف على الأمتعة

من خلال العلامات المميزة عل الحقائب

مقارنة رقم بوليصة الشحن

حمل الأمتعة

– طلب المساعدة من موظفي الحقائب.

– استخدام العربات المخصصة.

الحفاظ على الأمتعة

– يجب عدم إهمال الأمتعة داخل صالات المطار أو أثناء التنقل في رحلة الحج

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