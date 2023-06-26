الخدمات الطبية بـ “الداخلية” تُعلن عن برنامج الابتعاث الخارجي
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقع تويتر عن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:
* الشروط:
1 – اجتياز المقابلة الشخصية.
2 – إرفاق نسخة من الهوية الوطنية.
3 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 – إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية والشهادات.
5 – الحصول على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة لا تقل عن 90 %.
6 – الحصول على درجة 70 فأعلى في كل من اختبار القدرات والتحصيلي.
7 – اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الانجليزية بدرجة لا تقل عن 5 في كل مهارة أو ما يعادلها من الاختبارات المعتمدة.
* طريقة التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/12/08هـ الموافق 2023/06/26م.
رابط التقديم – (اضغط هنا).
المصدر – (اضغط هنا).
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