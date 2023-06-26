الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الخدمات الطبية بـ “الداخلية” تُعلن عن برنامج الابتعاث الخارجي
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الخدمات الطبية بـ “الداخلية” تُعلن عن برنامج الابتعاث الخارجي

الخدمات الطبية بـ “الداخلية” تُعلن عن برنامج الابتعاث الخارجي

الخدمات الطبية بـ “الداخلية” تُعلن عن برنامج الابتعاث الخارجي
٠٣:٤٣:١٧ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقع تويتر عن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:

* الشروط:

1 – اجتياز المقابلة الشخصية.

2 – إرفاق نسخة من الهوية الوطنية.

3 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

4 – إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية والشهادات.

5 – الحصول على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة لا تقل عن 90 %.

6 – الحصول على درجة 70 فأعلى في كل من اختبار القدرات والتحصيلي.

7 – اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الانجليزية بدرجة لا تقل عن 5 في كل مهارة أو ما يعادلها من الاختبارات المعتمدة.

* طريقة التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/12/08هـ الموافق 2023/06/26م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).

الإعلان – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
ـ وزارة الداخلية أخبار السعودية الإدارة العامة للخدمات الطبية الهوية الوطنية برنامج الابتعاث الخارجي حملة الثانوية

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