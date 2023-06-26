“الصحة” تُحذر من الإجهاد الحراري في المشاعر المقدسة.. لهذا السبب

تواصل – واس:

نبهت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث يشهد موسم هذا العام 1444 هـ ارتفاعًا في درجات الحرارة، مما يشكل خطرًا على صحة ضيوف الرحمن.

طرق الوقابة من ضربات الشمس والاجهاد الحراري

وأكدت الصحة أن استخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب إرهاق الجسد وإتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة يحمي الحجاج من الإصابة بضربات الشمس والاجهاد الحراري.

اكتمال جاهزية مستشفيات مشعر عرفات

كما أكملت مستشفيات وزارة الصحة في مشعر عرفات استعداداتها لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأكبر “يوم عرفة”.

وأوضحت “الصحة” بأنه تم تجهيز أكثر من 900 سرير موزعة على أربع مستشفيات، هي

1 – مستشفى نمرة .

2 – المستشفى الميداني.

3 – مستشفى شرق عرفات.

4 – مستشفى جبل الرحمة.

5 – مستشفى عرفات العام.

وبينت أنها أعدت 46 من المراكز الصحية بمشاركة أكثر مم 1700 كادر على اختلاف تخصصاتهم.

كما تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة ، كم تم تأمينها بجميع المستلزمات الطبية.

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وأكدت أن تلك المستشفيات تقدم جميع خدماتها الصحية لضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل فج عميق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

دعم لامحدود للعناية بحجاج بيت الله

كما وفرت الحكومة الرشيدة – أيدها الله – الدعم اللامحدود للعناية بحجاج بيت الله الحرام، ليتمكنوا من تأدية من مناسك حجهم.

وأشارت إلى أن هذه المستشفيات تقدم خدماتها من خلال وحدات الطوارئ والعيادات المتخصصة وخدماتها الطبية المساندة.

ولفتت إلى أن ذلك تم من خلال وحدات للأشعة والمختبرات الطبية المزودة بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة.

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وأكدت أن جميع تلك المرافق الصحية تمت تهيأتها على أكمل وجه لاستقبال حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري إلى جانب وجود أقسام أخرى للعزل السلبي، وللعناية المركزة.