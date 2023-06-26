“طقس المشاعر المقدسة”.. 17 جهة تتلقى معلومات دورية من الأرصاد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الأرصاد عن الجهات التي تقدم لها المعلومات على مدار الساعة لمساعدتها على إعداد خططها الميدانية في المشاعر المقدسة.

وقالت الهيئة إن هذه الجهات هي:

1- وزارة البيئة والمياه والزراعة

2- الدفاع المدني

3- وزارة الصحة

4- وزارة البيئة والمياه والزراعة

5- وزارة الصحة Ministry of Heald

6- كدانة KIDANA

7- الأمن العام.

8- كدانة

9- الأمن العام

10- القوات الجوية الملكية السعودية

11- وزارة الداخلية.

12- وزارة الحج والعمرة

13- وزارة الطاقة

14- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

15- وزارة الحج والعمرة

16- وزارة الطاقة

17- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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في سياق متصل، كشف “إنفوجراف” عن أهم إرشادات استلام الأمتعة خلال موسم الحج 1444 هجريا.

وجاءت أهم إرشادات استلام الأمتعة خلال موسم الحج كالتالي:

التعرف على الأمتعة

من خلال العلامات المميزة عل الحقائب

مقارنة رقم بوليصة الشحن

حمل الأمتعة

– طلب المساعدة من موظفي الحقائب.

– استخدام العربات المخصصة.

الحفاظ على الأمتعة

– يجب عدم إهمال الأمتعة داخل صالات المطار أو أثناء التنقل في رحلة الحج

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