الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“طقس المشاعر المقدسة”.. 17 جهة تتلقى معلومات دورية من الأرصاد
عاجل.. إيداع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يونيو
أخبار الحج.. 3 معلومات مهمة والحجاج في منى وبركات يوم التروية ودرجات الحرارة بالمشاعر
للناطقين بغير العربية .. إطلاق خدمة جديدة داخل المشاعر المقدسة
تحذير من هيئة الغذاء والدواء بخصوص اللحوم
انفجرت إطاراتها أثناء الإقلاع.. هروب ركاب من طائرة في هونج كونج (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“طقس المشاعر المقدسة”.. 17 جهة تتلقى معلومات دورية من الأرصاد

“طقس المشاعر المقدسة”.. 17 جهة تتلقى معلومات دورية من الأرصاد

“طقس المشاعر المقدسة”.. 17 جهة تتلقى معلومات دورية من الأرصاد
٠٣:٢٣:١٨ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الأرصاد عن الجهات التي تقدم لها المعلومات على مدار الساعة لمساعدتها على إعداد خططها الميدانية في المشاعر المقدسة.

وقالت الهيئة إن هذه الجهات هي:

1- وزارة البيئة والمياه والزراعة
2- الدفاع المدني
3- وزارة الصحة
4- وزارة البيئة والمياه والزراعة
5- وزارة الصحة Ministry of Heald
6- كدانة KIDANA
7- الأمن العام.
8- كدانة
9- الأمن العام
10- القوات الجوية الملكية السعودية
11- وزارة الداخلية.
12- وزارة الحج والعمرة
13- وزارة الطاقة
14- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
15- وزارة الحج والعمرة
16- وزارة الطاقة
17- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

اقرأ أيضًا:

لكي تستلم حقيبتك في أمان خلال موسم الحج.. اتبع هذه الإرشادات

في سياق متصل، كشف “إنفوجراف” عن أهم إرشادات استلام الأمتعة خلال موسم الحج 1444 هجريا.

وجاءت أهم إرشادات استلام الأمتعة خلال موسم الحج كالتالي:

التعرف على الأمتعة

من خلال العلامات المميزة عل الحقائب
مقارنة رقم بوليصة الشحن

حمل الأمتعة

– طلب المساعدة من موظفي الحقائب.
– استخدام العربات المخصصة.

الحفاظ على الأمتعة

– يجب عدم إهمال الأمتعة داخل صالات المطار أو أثناء التنقل في رحلة الحج

اقرأ أيضًا:

لسلامة الحجاج.. “الأرصاد” يوجه ضيوف الرحمن لضرورة اتباع هذه الإرشادات

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الحج السعودية المملكة موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
توقف «باصات النقل» بجامعة تهامة للأسبوع الثاني

توقف «باصات النقل» بجامعة تهامة للأسبوع الثاني

٠١:٢٤ م، السبت، ٢٩ أغسطس ٢٠١٥
الباحث «عبدالله زقيل» يُطالب بتنفيذ قرار إنشاء كلية للشريعة الإسلامية بالدمام

الباحث «عبدالله زقيل» يُطالب بتنفيذ قرار إنشاء كلية للشريعة الإسلامية بالدمام

٠٥:٢١ م، الأحد، ٠٧ يونيو ٢٠١٥
الصحة: إصابة وافدة بـ”كورونا” في الهفوف وشفاء مواطنة

الصحة: إصابة وافدة بـ”كورونا” في الهفوف وشفاء مواطنة

١١:١٢ م، السبت، ٢٠ يونيو ٢٠١٥
خدمة اليوم.. 10 خطوات للاستعلام عن نتائج درجات الطلاب

خدمة اليوم.. 10 خطوات للاستعلام عن نتائج درجات الطلاب

٠٧:٤٥ ص، الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *