عاجل.. إيداع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يونيو

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أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يونيو 2023.

دعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يونيو بلغ 916 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2022 تجاوز 49.3 مليار ريال.

‏‎وبيّن أن الصندوق اعتمد أكثر من 115 ألف طلب تحديث لمراحل البناء من إجمالي 148 ألف، هم قوام مستفيدي مُنتج البناء الذاتي، مؤكداً أن القنوات الإلكترونية متاحة لباقي المستفيدين لتحديث مراحل بناء منازلهم وفق المعايير الهندسية والفنية.

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توضيح جديد من الصندوق العقاري حول موعد إيداع الدعم السكني

ونوّه الرئيس التنفيذي للصندوق إلى ما أقرته لائحة الدعم السكني والعقود التمويلية مع الجهات ذات الصلة، بالتأكيد على التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي، وهي:

بدء البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكماله خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

تمكين الأسر المملكة من تملك المسكن الملائم

وشدد على استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي “سكني”، تحقيقاً لأهدافه الإستراتيجية بشأن تمكين الأسر المملكة من تملك المسكن الملائم وفق الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني، بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري.

كما يقدم أجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.