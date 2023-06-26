تفاصيل وأرقام.. “الأوقاف” تُسهم في نجاح أكبر مشروع للترجمة للحجاج

تواصل – فريق التحرير:

تفعيلاً للاتفاقية الموقعة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في العام الماضي، تسهم الهيئة العامة للأوقاف في دعم وتشغيل مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة.

وتبرهن مساهمة الهيئة في هذا المشروع على دورها المحوري في تعزيز التشاركية في القطاع الوقفي وتنميته والحرص على استدامته، إضافةً إلى تحسين تجربة الحجاج وخلق الحلول المبتكرة والمستدامة لهم.

الأدلة المقدمة للحجاج

وتستهدف المبادرة التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين والهيئة العامة للأوقاف، توفير 13دليلاً تفصيليًا يتناول الموضوعات التي تهم ضيوف الرحمن القادمين من كافة بلدان العالم لأداء مناسك الحج.

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وتتضمن الأدلى شرحًا بأسلوب سهل ومبسط لجميع المراحل التي يمر بها الحجاج أثناء تأديتهم للمناسك.

ويأتي هذا متوافقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتسهيل رحلة حجّاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم الإيمانيّة بطمأنينة ويسر، عبر الإجابة عن كافة تساؤلاتهم من خلال أكثر من 14 لغة ضمن أكثر اللغات استخدامًا بين ضيوف الرحمن، كما يستهدف مشروع الترجمة نحو 250 مليون مسلم.

وتتضمن هذه الأدلة التوعويّة -التي يصل عدد ترجمتها إلى 182 دليلاً- خطبًا دينية وشرعية وندوات ودروسًا علمية تحتوي على كافة المعلومات والتوجيهات الشرعيّة والصحية والإجرائيّة والتنظيميّة التي يحتاجها الحاج.

وقد تم صياغتها بلغة مُبسطة، مدعومة بصور ورسومات تفصيليّة، لتسهيل قراءتها والاحتفاظ بها.

كما تتميز بكونها مصممة بطريقةٍ فنية جاذبة، ومدعمة بمجموعة كبيرة من الصور والرسومات التوضيحية، إضافةً إلى مجموعة من المقاطع المرئية التعليمية، مع إمكانية الاستماع الصوتي لها.

خدمة ضيوف الرحمن

وتسعى الهيئة العامة للأوقاف من خلال هذه المبادرة وغيرها إلى خدمة ضيوف الرحمن على النحو الذي يُحقق لهم أداء المناسك بالطريقة المثلى التي يتطلع لها حجاج بيت الله الحرام.

ويمكن استعراض الأدلة عبر كافة أنواع وأنظمة الأجهزة الذكية في كل مكان وزمان وعلى مدار الساعة؛ دون مقابل مادي، وقد وصل مجموع عدد صفحات الأدلة التوعويّة بعد الترجمة إلى 10,178 صفحة.

وقدمت الرسائل للجمهور المستهدف بعدد من اللغات وعلى رأسها العربية، والأوردية، والإنجليزية، والفرنسية، بالإضافة إلى البنغالية، والإندونيسية، والماليزية، والأمهرية، والفارسية، والإسبانية، والتركية، والروسية، والسنهالية، بأسلوب سهل وسلس من خلال المنشورات والمقاطع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

مقاطع بمختلف اللغات حول العالم

وتصل المقاطع إلى الملايين حول العالم بشتى اللغات. وأظهرت الإحصائيات أن لغة الملايو كانت أكثر اللغات استماعا لخطبة عرفة، تلتها الإنجليزية، ثم الأوردية، والهوساوية، والبنغالية على الترتيب.

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أما أكثر الدول استماعاً للبث فقد كانت على الترتيب: إندونيسيا، وباكستان، والهند، وبنجلاديش، ومصر، والصين.

وستشهد السنوات المقبلة في الحج زيادة في اللغات كلما زاد أعداد الحجاج. وتسهم رؤية المملكة 2030 في تحفيز الوزارات والقطاعات الموجودة ضمن منظومة الحج في تقديم المزيد في هذا الجانب.

في حين تمثل جهود الترجمة في الحج جانبًا حاسمًا في إثراء تجربة الحج، وتساعد على كسر حواجز اللغة، والتأكد من أداء الحجاج للفريضة بغض النظر عن لغتهم أو خلفيتهم الثقافية.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين بما يحقق تنفيذ شروط الواقفين؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات.

كنما تعمل على سن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع الوقفي وغير الربحي.