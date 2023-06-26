الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
علاج طنين الأذن بواسطة تطبيق للهاتف الذكي.. دراسة لجامعة أوكلاند
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علاج طنين الأذن بواسطة تطبيق للهاتف الذكي.. دراسة لجامعة أوكلاند

علاج طنين الأذن بواسطة تطبيق للهاتف الذكي.. دراسة لجامعة أوكلاند

علاج طنين الأذن بواسطة تطبيق للهاتف الذكي.. دراسة لجامعة أوكلاند
٠٣:٤٤:٣٨ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن باحثون من جامعة أوكلاند عن علاج جديد لمرض طنين الأذن عن طريق تطبيق للهاتف الذكي، أدى إلى تحسن كبير في حالة المرضى.

الباحثون أثبتوا في دراسة سريرية لعدد 61 من المرضى على العلاج الجديد أنه أدى إلى تحسينات ذات دلالة إكلينيكية في 12 أسبوعا لـ 65% من المرضى، بالمقارنة مع من يستخدمون تطبيق الضوضاء البيضاء، مما يشير إلى تقدم كبير في علاج الطنين.

الدراسة استمرت 12 أسبوعا

أشارت الدراسة التي قسمت المشاركين إلى مجموعتين عشوائيا، حيث استخدمت المجموعة الأولى التطبيق، واستخدمت المجموعة الثانية تطبيقا آخر ينتج أضواء بسيطة، أظهرت المجموعة الأولى تحسنا واضحا بعد 12 أسبوعا.

الخطوة التالية التي يستعد لها الباحثون، هي إجراء تجربة أكبر ومتعددة المراكز، لتأكيد فعالية العلاج الرقمي، ومدى إمكانية الجمع بينه وبين أساليب العلاج الأخرى.

أمثلة أخرى لعلاج طنين الأذن

أجهزة الضجيج الأبيض، وهي الأجهزة التي تصدر أصواتًا تحاكي أصواتًا بيئية أو أصواتا ثابتة، كتساقط المطر أو هدير موج البحر، علاجا فعّالا للطنين في أحوال كثيرة.

كما قد تساعد المراوح وأجهزة الترطيب وأجهزة إزالة الرطوبة ومكيفات الهواء في غرفة النوم على إصدار صوت ضجيج أبيض يساعد على تقليل الشعور بطنين الأذن.

أجهزة إخفاء صوت الطنين. تصدر هذه الأجهزة، التي توضع داخل الأذن والشبيهة بالمعينات السمعية، ضجيجًا أبيض متواصلاً منخفض الصوت يساعد على إخفاء أعراض طنين الأذن.

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الكلمات الدلالية:
الضوضاء جامعة اوكلاند طنين الأذن علاج جديد

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