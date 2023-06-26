للناطقين بغير العربية .. إطلاق خدمة جديدة داخل المشاعر المقدسة

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مبادرة “أُساعدك عن بُعد”.

وخُصصت المبادرة لإرشاد الحجاج التائهين الذين فقدوا معلوماتهم وبياناتهم الشخصية كافة، فضلاً عن عدم القدرة على التواصل إلا بلغتهم الأم “لغة بلدانهم”.

معسكرات الخدمة العامة

وقال المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور عبدالله الفهد. إن المبادرة تتضمن الإرشاد باللغات “الإنجليزية، والصينية، والفارسية، والتركية، والأوردو، والفرنسية، والهوسا، بالإضافة إلى لغة الإشارة”.

كما تعتمد المبادرة على تطبيق الـ Zoom بحيث يتم فتح القناة للحاج التائه فاقد المعلومات عبر باركود مخصص للمبادرة. ويتم الربط مباشرة بالقاعة الإلكترونية في المركز الرئيس للمعسكرات في العزيزية بمكة المكرمة.

أفراد الكشافة

ويتم الربط مباشرة بالمترجمين من أفراد الكشافة من الجنسين الذين تم تعيينهم لهذه الخدمة من جمعية الكشافة للترجمة لتلك الحالات. حيث يتم من خلالهم التعرف على مقار سكن وحملات هؤلاء الحجاج التائهين فاقدي المعلومات ليتم بعد ذلك إيصالهم بواسطة أحد الكشافين.

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