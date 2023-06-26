تحذير من هيئة الغذاء والدواء بخصوص اللحوم

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طالبت هيئة الغذاء والدواء بتوخي الحذر عند حفظ اللحوم، وذلك لضمان عدم تلفها.

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: يجب الحفاظ على سلامة اللحوم لاعتبارها بيئة مناسبة لنمو الميكروبات المسببة للأمراض، ولزيادة مدة صلاحيتها حيث أنها من الأغذية سريعة الفساد”.

وشددت على أهمية الحفاظ على اللحوم لأنها:

-من الأغذية سريعة الفساد بسبب تعرضها للتلوث الميكروبي

-تعتبر بيئة مناسبة لنمو الميكروبات التي تسبب الأمراض المعوية في حال عدم اتباع طرق الحفظ السليمة

-لزيادة مدة صلاحيتها والحفاظ على قيمتها الغذائية.

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جفظ اللحوم

ونبهت الهيئة إلى ضرورة جفظ اللحوم في حافظات باردة تحتوي على ثلج أو مواد قابلة للتبريد، مع مراعاة حفظها في درجة حرارة لا تتجاوز 5 درجات مئوية، مع تقليل عدد مرات فتح الحافظة.

وأكدت أهمية حفظ اللحوم مغلّفة في عبوة الشراء والحفاظ عليها في درجة التبريد نفسها لإطالة فترة بقائها في الحافظة، مع التحقق من عدم وجود ثقوب أو تمزق في عبوة الحفظ لمنع تسرب السوائل إلى خارج العبوة.

جراثيم تسبب التسمم الغذائي

وحذرت من أن اللحوم النيئة (غير المطبوخة) قد تحتوي على جراثيم تسبب التسمم الغذائي، فإذا لامست هذه اللحوم أو سقطت على الطعام (المطبوخ) الجاهز للأكل تنتقل الجراثيم إلى الطعام، ويمكن أن تنتقل هذه الجراثيم بواسطة الأيدي أو السكاكين أو ألواح التقطيع أو الملاقط وغيرها من الأدوات، وذلك ما يُسمى بالتلوث الخلطي.

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ولذلك يجب:

-غسل اليدين جيدًا بعد التعامل مع اللحوم النيئة بالماء الدافئ والصابون.

-استخدام أدوات خاصة للحوم المطبوخة وأخرى خاصة باللحوم النيئة.

-وضع اللحوم النيئة في حاويات مغلقة وبعيدة عن الطعام الجاهز للأكل، كالخبز والسلطات وغيرهما.

-عدم وضع اللحوم النيئة سواء الجاهزة أو المصنّعة، كالبرجر بجانب اللحوم المطبوخة جزئيًا أو كليًا على الشواية.