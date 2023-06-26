الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
علاج طنين الأذن بواسطة تطبيق للهاتف الذكي.. دراسة لجامعة أوكلاند
الخدمات الطبية بـ “الداخلية” تُعلن عن برنامج الابتعاث الخارجي
تحذير من الأمن العام: 5 عقوبات تنتظر ناقلي غير الحاملين لتصاريح حج نظامية
في خطوات بسيطة.. كيف تعالح مشكلة التعرق في الحر؟
“الصحة” تُحذر من الإجهاد الحراري في المشاعر المقدسة.. لهذا السبب
“طقس المشاعر المقدسة”.. 17 جهة تتلقى معلومات دورية من الأرصاد

الرئيسية

 /

صحة

 /

تحذير من هيئة الغذاء والدواء بخصوص اللحوم

تحذير من هيئة الغذاء والدواء بخصوص اللحوم

تحذير من هيئة الغذاء والدواء بخصوص اللحوم
٠٢:٤٤:٢٦ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

طالبت هيئة الغذاء والدواء بتوخي الحذر عند حفظ اللحوم، وذلك لضمان عدم تلفها.

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: يجب الحفاظ على سلامة اللحوم لاعتبارها بيئة مناسبة لنمو الميكروبات المسببة للأمراض، ولزيادة مدة صلاحيتها حيث أنها من الأغذية سريعة الفساد”.

وشددت على أهمية الحفاظ على اللحوم لأنها:

-من الأغذية سريعة الفساد بسبب تعرضها للتلوث الميكروبي

-تعتبر بيئة مناسبة لنمو الميكروبات التي تسبب الأمراض المعوية في حال عدم اتباع طرق الحفظ السليمة

-لزيادة مدة صلاحيتها والحفاظ على قيمتها الغذائية.

اقرأ أيضًا:

كيف يتم منع تهريب اللحوم عبر المنافذ؟

جفظ اللحوم

ونبهت الهيئة إلى ضرورة جفظ اللحوم في حافظات باردة تحتوي على ثلج أو مواد قابلة للتبريد، مع مراعاة حفظها في درجة حرارة لا تتجاوز 5 درجات مئوية، مع تقليل عدد مرات فتح الحافظة.

وأكدت أهمية حفظ اللحوم مغلّفة في عبوة الشراء والحفاظ عليها في درجة التبريد نفسها لإطالة فترة بقائها في الحافظة، مع التحقق من عدم وجود ثقوب أو تمزق في عبوة الحفظ لمنع تسرب السوائل إلى خارج العبوة.

جراثيم تسبب التسمم الغذائي

وحذرت من أن اللحوم النيئة (غير المطبوخة) قد تحتوي على جراثيم تسبب التسمم الغذائي، فإذا لامست هذه اللحوم أو سقطت على الطعام (المطبوخ) الجاهز للأكل تنتقل الجراثيم إلى الطعام، ويمكن أن تنتقل هذه الجراثيم بواسطة الأيدي أو السكاكين أو ألواح التقطيع أو الملاقط وغيرها من الأدوات، وذلك ما يُسمى بالتلوث الخلطي.

اقرأ أيضًا:

الغذاء والدواء: رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من أوغندا

ولذلك يجب:

-غسل اليدين جيدًا بعد التعامل مع اللحوم النيئة بالماء الدافئ والصابون.

-استخدام أدوات خاصة للحوم المطبوخة وأخرى خاصة باللحوم النيئة.

-وضع اللحوم النيئة في حاويات مغلقة وبعيدة عن الطعام الجاهز للأكل، كالخبز والسلطات وغيرهما.

-عدم وضع اللحوم النيئة سواء الجاهزة أو المصنّعة، كالبرجر بجانب اللحوم المطبوخة جزئيًا أو كليًا على الشواية.

الصورة

الكلمات الدلالية:
إرشادات صحية لحفظ اللحوم اللحوم النيئة حفظ اللحوم هيئة هيئة الدواء والغذاء

مواد ذات صلة

المزيد
اكتشاف متحور جديد “شبيه أوميكرون” يصعب التعرف عليه

اكتشاف متحور جديد “شبيه أوميكرون” يصعب التعرف عليه

١٢:٢٤ م، الأربعاء، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١
منها القرفة والليمون.. 5 أطعمة تُحسِّن رائحة الجسم

منها القرفة والليمون.. 5 أطعمة تُحسِّن رائحة الجسم

١١:٢٦ ص، الثلاثاء، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٦
6 أطعمة يجب على «الحامل» تجنبها

6 أطعمة يجب على «الحامل» تجنبها

٠٨:٣٣ م، الأحد، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٧
4 علامات لسرطان الفم.. لا تتجاهلها

4 علامات لسرطان الفم.. لا تتجاهلها

٠٣:٣٠ ص، السبت، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *