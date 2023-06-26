الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أخبار الحج.. 3 معلومات مهمة والحجاج في منى وبركات يوم التروية ودرجات الحرارة بالمشاعر
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أخبار الحج.. 3 معلومات مهمة والحجاج في منى وبركات يوم التروية ودرجات الحرارة بالمشاعر

أخبار الحج.. 3 معلومات مهمة والحجاج في منى وبركات يوم التروية ودرجات الحرارة بالمشاعر

أخبار الحج.. 3 معلومات مهمة والحجاج في منى وبركات يوم التروية ودرجات الحرارة بالمشاعر
٠٣:٠٩:٠٥ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الإثنين، عن مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ – حتى الساعة الثانية مساءً بتوقيت أم القرى – على النحو التالي:

بالصور.. توافد ضيوف الرحمن على منى لقضاء يوم التروية في أكبر خطة تفويج

وسط استعدادات ضخمة وغير مسبوقة من كافة الجهات المختصة بالمملكة، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

كل ما تريد معرفته عن يوم التروية.. ما الذي يفعله الحجاج فيه؟ وما سر تسميته؟

يتوجَّه حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين الثامن من شهر ذي الحجة، إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسُنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – مُحْرمين على اختلاف نسكهم، متمتعين وقارنين ومفردين.

في يوم التروية.. برنامج ضيوف خادم الحرمين جاهز لتفويج 4951 حاجًا

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استعداداتها لتفويج ضيوف البرنامج لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من أكثر من 90 دولة، إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية بمشعر منى.

لسلامة الحجاج.. “الأرصاد” يوجه ضيوف الرحمن لضرورة اتباع هذه الإرشادات

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

3 معلومات عن مشعر منى

كشف “إنفوجراف” عن 3 معلومات بشأن مشعر منى، بحسب صحيفة “المدينة”.

تفاصيل خطة “المرور” لتنظيم حركة السير في العاصمة المقدسة

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور بن عبيد الشكرة، أن حركة السير في العاصمة المقدسة تحددها متطلبات نقل الحجاج.

مشاهد جوية.. قطار المشاعر ينقل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

نشرت فضائية “العربية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو تم تصويره من طائرة هليكوبتر يرصد قطار المشاعر أثناء نقله الحجاج إلى مخيماتهم في مشعر منى، صباح اليوم الاثنين، لقضاء يوم التروية، الثامن من ذي الحجة.

توجيه مهم من “شؤون الحرمين” لأهل مكة والمُحِلِّين بها

وجهت رئاسة شؤون الحرمين عدة نصائح لأهل مكة والمحلين بها الذين قرروا أداء فريضة الحج هذا العام.

“مظلة الباركود” تقنية رقمية حديثة لحج هذا العام

دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، المظلة التوعوية التي تحتوي على “باركود رقمي” يتضمن تعليمات عن صفة الحج والعمرة.

“شؤون الحرمين” تربط الإنترنت بشبكة “معين” لرفع كفاءة تطبيقات الحجاج

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنه تم ربط الإنترنت بشبكة “معين” لرفع كفاءة التطبيقات المقدمة لضيوف الرحمن.

46 في منى وعرفات.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

منها 8 ملايين مستلزم طبي.. تعرف على جهود الهلال الأحمر لإسعاف الحجاج

يشارك أكثر من 2200 ممارس صحي بـ9 لغات لخدمة ضيوف الرحمن وإسعافهم، ضمن جاهزية هيئة الهلال الأحمر، وبأكثر من 8 ملايين قطعة من المستلزمات الطبية.

منها 8 ملايين مستلزم طبي.. تعرف على جهود الهلال الأحمر لإسعاف الحجاج

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