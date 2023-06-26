أخبار الحج.. 3 معلومات مهمة والحجاج في منى وبركات يوم التروية ودرجات الحرارة بالمشاعر

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الإثنين، عن مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ – حتى الساعة الثانية مساءً بتوقيت أم القرى – على النحو التالي:

وسط استعدادات ضخمة وغير مسبوقة من كافة الجهات المختصة بالمملكة، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

يتوجَّه حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين الثامن من شهر ذي الحجة، إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسُنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – مُحْرمين على اختلاف نسكهم، متمتعين وقارنين ومفردين.

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استعداداتها لتفويج ضيوف البرنامج لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من أكثر من 90 دولة، إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية بمشعر منى.

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

كشف “إنفوجراف” عن 3 معلومات بشأن مشعر منى، بحسب صحيفة “المدينة”.

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور بن عبيد الشكرة، أن حركة السير في العاصمة المقدسة تحددها متطلبات نقل الحجاج.

نشرت فضائية “العربية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو تم تصويره من طائرة هليكوبتر يرصد قطار المشاعر أثناء نقله الحجاج إلى مخيماتهم في مشعر منى، صباح اليوم الاثنين، لقضاء يوم التروية، الثامن من ذي الحجة.

وجهت رئاسة شؤون الحرمين عدة نصائح لأهل مكة والمحلين بها الذين قرروا أداء فريضة الحج هذا العام.

دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، المظلة التوعوية التي تحتوي على “باركود رقمي” يتضمن تعليمات عن صفة الحج والعمرة.

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنه تم ربط الإنترنت بشبكة “معين” لرفع كفاءة التطبيقات المقدمة لضيوف الرحمن.

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

يشارك أكثر من 2200 ممارس صحي بـ9 لغات لخدمة ضيوف الرحمن وإسعافهم، ضمن جاهزية هيئة الهلال الأحمر، وبأكثر من 8 ملايين قطعة من المستلزمات الطبية.