اشتباكات عنيفة بالسودان.. ومسؤول يحذر من تحول القتال لحرب عابرة للحدود

تواصل – فريق التحرير:

حذر متحدث باسم العملية السياسية بالسودان، من أن هناك مخاوف من تحول القتال لحرب عابرة للحدود تعلو فيها الأجندات الخارجية.

دوي انفجارات عدة مناطق في الخرطوم

ووسط سماع دوي انفجارات عدة مناطق في بالعاصمة، حلقت طائرات الاستطلاع في أجواء الخرطوم مع سماع رشقات أسلحة نارية.

فيما تجددت الأعمال العدائية في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، عقب هدنة وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي.

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وأكد الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع استولت على مقر شرطة الاحتياطي المركزي في الخرطوم.

وكشف مفوض العون الإنساني السوداني، أن نحو 18 مليون سوداني بحاجه لمساعدات إنسانية عاجلة.

وأشار إلى انحسار عدد المنظمات العاملة في السودان إلى 36 منظمة أممية من أصل 110.

مقتل 330 طفلاً وإصابة أكثر من 1900 في السودان

أوضح مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان “أوتشا”، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات، لغ 1081 قتيلاً ونحو 11.714 إصابة في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد المكتب، أن منظمة “اليونيسيف” تلقت تقارير تفيد بمقتل أكثر من 330 طفلاً وإصابة أكثر من 1900، منذ مطلع يونيو الحالي.

مطالب بوقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى

وطالبت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الأطراف المتحاربة في السودان بوقف جميع أعمال العنف والقتال بكافة أشكالها وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.