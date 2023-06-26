وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”.. سارع بالتقديم

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مستشار العقد.

2 – مهندس المشروع.

3 – كبار محلل الأعمال.

4 – تدريب تعاونيCO OP.

5 – أخصائي مالي (خزينة).

6 – ضابط علاقات الموظفين.

7 – أخصائي الشؤون الخارجية.

8 – أخصائي مشتريات ومقاولات.

9 – ضابط الإعلام والاتصال المؤسسي.

10 – المزيد…

* طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا)

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