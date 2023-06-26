لكي تستلم حقيبتك في أمان خلال موسم الحج.. اتبع هذه الإرشادات

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كشف “إنفوجراف” عن أهم إرشادات استلام الأمتعة خلال موسم الحج 1444 هجريا.

وجاءت أهم إرشادات استلام الأمتعة خلال موسم الحج كالتالي:

التعرف على الأمتعة

من خلال العلامات المميزة عل الحقائب

مقارنة رقم بوليصة الشحن

حمل الأمتعة

– طلب المساعدة من موظفي الحقائب.

– استخدام العربات المخصصة.

الحفاظ على الأمتعة

– يجب عدم إهمال الأمتعة داخل صالات المطار أو أثناء التنقل في رحلة الحج

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في سياق متصل، يتوجَّه حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين الثامن من شهر ذي الحجة، إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسُنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – مُحْرمين على اختلاف نسكهم، متمتعين وقارنين ومفردين.

ويُستحب التوجُّه قبل الزوال – أي قبل الظهر – فيُصلِّي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا للصلاة الرباعية، وبدون جمع.

ولا فَرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم. والسُّنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية.

الأعمال المستحبة للحاج

ومن الأعمال في هذا اليوم أن الحاجّ المُتمتع يستحب أن يُحرم من مسكنه في ضُحى يوم التروية، وكذلك الأمر لِمن أراد أداء فريضة الحجّ من أهل مكّة المكرّمة.

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عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (أمرنا النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لمّا أحلَلْنا أن نُحرمَ إذا توجَّهنا إلى مِنى، قال: فأهلَلْنا من الأبطحِ).

أمّا الحاجّ القارن والحاجّ المفرد اللذان لم يتحلّلا من الإحرام فيبقيان على إحرامهما.

ويقوم الحاج في يوم التروية بـ

-الاغتسال.

-التطيّب.

-وبما قام به من أعمال عند إحرامه من الميقات.

-وعقد النيّة بالقلب.

– وترديد التلبية بقول: (لبَّيْكَ حجّاً).

-وإن كان الحاجّ خائفاً من عائقٍ يمنعه من إتمام مناسك الحجّ، فإنّه يقول: (فإن حبَسَني حابس، فمحِلّي حيث حبَسْتني).

– وإذا كان الحاجّ يحجّ عن غيره ينوي بقلبه ، ثمّ يقول: (لبَّيْكَ حجّاً عن فلانٍ ، أو عن فلانة ).

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