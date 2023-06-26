“سعود الطبية”: كيف تهيئ طفلك نفسيًا عند ذبح الأضاحي؟

تواصل – فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من إمكانية تأثر الطفل عند ذبح الأضاحي وبسببها قد تنعكس على سلوكه.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن هناك بعض الأعراض المتحملة التي تصيب الطفل عن مشاهدته لعمة ذبح الأضحية، وهي:

1 – انهيار عصبي وتوتر.

2 – سرعة في ضربا ت القلب.

3 – رفض تناول الطعام وخاصة اللحوم.

4 – إمكانية إصابة الطفل بموجة من الانعزال عن الجميع.

5 – كوابيس ليلية مستمرة وترسيخ في ذهنه مشهد الذبح.

وأشارت إلى أن هناك عدد من التوجيهات والنصائح التي يمكن من خلالها تهيئة الطفل نفسيًا، منها:

1 – اختصار مشاهدة ذبح الأضحية على الطفل الذي تجاوز 9 أعوام.

2 – تعويد الطفل على المواقف الجريئة والتمهيد في المشاهدة بعبارات تهدئه نفسيًا.

3 – محاولة شرح الهدف من ذبح الأضحية الذي يراه هو مشهدًا مريعا للحيوان الذي أحبه.

نصائح لسلامة الأطفال في العيد

كما نوهت إلى أهمية الانتباه إلى تناول الغذاء الجيد للطفل، ويفضل التركيز على الطعام المشوي وتجنب الأطعمة المشبعة بالدهون.

وبينت أن هذا لا يعني التشدد وحرمان الطفل من ناحية العادات الغذائية في أيام العيد، ولا بأس من بعض التجاوزات للشعور بالاختلاف والتمتع باللحوم والسكريات قليلًا، منوهة على عدم السماح للأطفال بشراء الأطعمة من الباعة المتجولين.

وأضافت، من المهم شراء الألعاب المناسبة لعمر الطفل وعدم السماح له بشراء الألعاب الخطيرة وتشجيعه على شراء الألعاب المفيدة التي تنشط عقله وتحفزه على التفكير الإبداعي.

وأكدت على ضرورة والحرص على الجلوس مع الطفل وفي الأماكن المخصصة لغير المدخنين، وعدم تركه يلعب بمفرده في مدينة الملاهي ومرافقته في اللعب بكل الألعاب حتى تحميه من خطر التعرض للإصابات.