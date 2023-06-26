إرشادات صحية مهمة عند صيام يوم عرفة

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يستعد كثير من المسلمين لصيام يوم عرفة، غدًا الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، ولكنهم يرغبون في تحصيل الثواب الجزيل والأجر الكبير الذي بشرنا به رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

ويؤكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على فضل صيام يوم عرفة.

فضل صيام يوم عرفة

وقال “الخثلان” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “صيام يوم عرفة ينبغي ألا يفرط فيه المسلم (إذا لم يكن حاجًا).. عمل يسير وأجر جزيل”.

وأضاف الشيخ الخثلان: “قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده” (أخرجه مسلم في صحيحه).

يستعد الكثيرون إلى صيام يوم عرفة، والذي يمكن أن يوافقه ارتفاع في درجات الحرارة، لذا يجب اتباع بعض الإرشادات التي تحافظ على صحة الجسم خلال فترة الصيام.

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إرشادات صحية عند صيام يوم عرفة

ويستعرض موقع “الكونسلتو” الطبي بعض الإرشادات التي يجب مراعاتها عند صيام يوم عرفة، والتي تحافظ على صحة الجسم، حسبما نشر موقع “My. Cleveland Clinic”.، ومن أهمها:

1-وجبة السحور

يُراعى الابتعاد عن تناول السكريات في وجبة السحور، لأنها ببساطة تشعر الشخص بالامتلاء والشبع في البداية..

لكن سرعان ما ترفع سكر الدم، ومن ثم يشعر الشخص بالجوع والضعف والإرهاق بشكل أكبر.

في الوقت نفسه، يجب الحصول على الكربوهيدرات المعقدة التي تزيد الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، مثل المكرونة والأرز والبطاطس، إلى جانب البروتينات (مثل الفول أو اللحوم).

2-شرب المياه ليلاً

يفضل شرب كمية وفيرة من المياه في اليوم السابق للصيام، وذلك تجنبًا لإصابة الجسم بالجفاف، الذي يمكن أن يؤثر على مستويات الطاقة والنشاط بالجسم.

كما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض المزعجة، مثل الصداع والتشنجات والالتهابات.

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3-التوقف عن ممارسة الرياضة

ليس من الجيد تمامًا ممارسة الرياضة بقوة وبشكل مكثف عند الصيام والتوقف تمامًا عن تناول الطعام والشراب، وتوفير الطاقة طوال النهار للقيام بالمهام اليومية الحيوية.

4-استشارة الطبيب

يجب استشارة الطبيب قبل الصيام في حال الإصابة بأي مشكلة صحية أو اضطرابات، كذلك يجب تنظيم مواعيد الأدوية مع الطبيب المختص.

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5-وجبة الإفطار

يجب الانتباه إلى عدم تناول السكريات كأول شيء على وجبة الإفطار، لأنها تسبب تغيرات سريعة في سكر الدم وتسبب الإجهاد، فضلاً عن عدم تناول كمية كبيرة من الطعام.

يفضل تقسيم وجبة الإفطار على جزأين، بحيث يتناول الشخص كوب أو كوبين من الماء البارد وطبق سلطة غني بالخضراوات الطازجة.

ثم الانتظار ساعة وتناول البروتينات والكربوهيدرات وغيرها.