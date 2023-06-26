ماذا يكشف لون أظافرك عن صحتك؟

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يلجأ كثير من الناس خلال شهور الصيف إلى التخلي عن الحذاء وارتداء الصنادل والشباشب من أجل الحصول على الراحة، والسماح لأقدامهم بالتنفس.

لكن هذا قد يجعل البعض يشعر بالتوتر قليلاً إذا لم تكن قدمه في أفضل حالاتها، وبخاصة فيما يتعلق بلون الأظافر.

وكشفت دينا جوهيل، أخصائية طب الأقدام، عن الحقيقة وراء ألوان الأظافر، ومتى يكون من الأفضل التحدث إلى الطبيب، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

الأظافر الصفراء

الأظافر السميكة المتغيرة تعكس الإصابة بعدوى فطرية. ويمكن أن تتغير إلى اللون الأصفر أو حتى البني الداكن.

عندما تبدأ العدوى الفطرية، قد تبدأ في ملاحظة تغير اللون على جانب صغير من ظفرك وتلاحظ أنه يكبر بمرور الوقت. بالنسبة للحالات المزمنة، قد يكون هذا دليلاً على انتشارها بالفعل إلى غالبية الظفر إن لم يكن الظفر بأكمله.

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مع انتشار الفطريات، يمكن أن يصبح الظفر هشًا، “طباشيريًا”، وقد تلاحظ أنه يتكسر بسهولة، وقد تكون هناك رائحة.

في حالة العدوى المزمنة، قد يصبح الظفر سميكًا. وقد يبدأ في الانفصال عن فراش الظفر، مما يسبب الألم، وقد تكون الرائحة أكثر وضوحًا.

وإذا استمرت الأظافر الصفراء في التفاقم فقد تكون أيضًا علامة على مرض السكري أو الصدفية أو حتى اضطرابات الغدة الدرقية، لذا يجب زيارة الطبيب.

يمكن أن يساعد العلاج المضاد للفطريات المتاح دون وصفة طبية في حالات العدوى الفطرية، ليس فقط لعلاج العدوى ولكن أيضًا لمظهر الظفر.

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شحوب الأظافر

يمكن أن تشير الأظافر ذات اللون الأبيض الشاحب إلى مشكلة محتملة في الدم.

لأظافر الشاحبة يمكن أن تكون علامة على ضعف الدورة الدموية أو فقر الدم أو سوء التغذية. يمكن أيضًا أن تكون ناجمة عن خلل في الكبد أو القلب، لذلك من المهم فحص هذه المشكلة.

الأظافر المزرقة

إذا كانت لون الأظافر يميل إلى اللون الأزرق، يجب استشارة الطبيب، إذ غالبًا ما يكون هذا مؤشرًا على عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إليها ، مما يشير إلى احتمال وجود مشكلة في التنفس مرتبطة بالرئتين، أو اضطراب في القلب.

بقع بيضاء

يمكن أن تكون البقع البيضاء على الأظافر ناجمة عن إصابة أو صدمة صغيرة في الظفر، وهو أمر شائع إلى حد ما. يمكن أن تترافق أيضًا مع نقص الزنك أو عدوى فطرية.

الأظافر السوداء

الأظافر السوداء “ترتبط أيضًا بصدمات الأظافر، وهي ناتجة عن كسر الأوعية الدموية في فراش الظفر وظهورها على فراش الظفر تحت الظفر. في حالات أخرى، يمكن أن تكون علامات لفقر الدم أو السكري أو أمراض الكلى أو أمراض القلب”.