أسعار الأضاحي في مكة.. تعرف على أفضل الأسواق للشراء وطريقة تجنب الغش

تواصل – فريق التحرير:

قبل موسم الحج بأيام عديدة، يُروّج العديد من التجار للأضاحي ويضعون أسعارًا مختلفة لها.

وتختلف أسعار الأضحية بحسب المنطقة، وأيضًا بحسب التاجر الذي يبيعها حسب العرض والطلب.

وتراوحت أسعار رأس “النجدي” بين 1300 إلى 1800 ريال للحجم المتوسط، في حين بلغ الحجم الكبير 2300 ريال، وقد يرتفع السعر بسبب الشكل والحجم والنظافة.

أما “التيس” البلدي فيتراوح سعره من 900 إلى 1500 ريال حسب الحجم، و”الحري” يبلغ سعره ما بين 1200 إلى 1900 ريال.

أسعار العجول والإبل في مكة

وترصد صحيفة “تواصل”، أسعار العجول والإبل في مكة المكرمة:

ففيما يخص سعر العجل فيتم تحديد السعر حسب الوزن وتتراوح العجول البلدية بين 3800 إلى 4200 ريال.

أما بالنسبة للأضاحي من الإبل، فيتراوح سعره ما بين 4400 إلى 6000 ريال.

أسعار الأضاحي من الخراف

وفي أسواق مكة، تباينت أسعار الأضاحي من الخراف، وجاءت كالتالي:

1- النجدي ما بين 1300 إلى 1800 ريال

2- تيس بلدي يتراوح سعره من 900 إلى 1500 ريال.

3- الحري ما بين 1200 إلى 1900 ريال .

4- نعيمي 1490 ريال .

5- الضأن الروماني، فهو 1080 ريال .

6- لامب سواكني، فهو 1150 ريال .

7- الضأن الأسترالي سعره هو: 1200 ريال .

8- الحمل الكبير ما بين 1700 إلى 2000 ريال.

9- الخروف البربري فإن سعره يبدأ من 855 ريال.

10- الخروف المتوسط الحجم، فإنه يبدأ من 1400 إلى 1600 ريال .

11- الحمل الصغير سعره عادةً يبدأ من 1200 ريال.

تبدأ من 1600 إلى 8000 ريال.. أسعار الأضاحي وأنواعها في سوق الماشية بالمدينة

سوق المواشي في مكة

ومن أشهر الأسواق في بيع المواشي بمكة هو سوق المواشي الجديد، وهناك يمكن أن تجد كل أنواع الأضاحي التي تريدها.

سوق المواشي هو مركز تسوق مميز حيث يجمع بين كونه يضم كافة أنواع المواشي مثل الغنم والجمال والبقر وأيضًا يعرض بضائع رخيصة الثمن مقارنة بالأماكن الأخرى.

وكذلك يناسب كافة المستويات فيمكنك ببضع ريالات شراء ما يلزمك لعزيمة أو مناسبة، ولن تحتاج إلى بذل أي مجهود، وغالبًا ما يشهد سوق المواشي رواجًا كبيرًا مع اقتراب عيد الأضحى.

يعمل سوق المواشي في مكة طوال أيام الأسبوع، ويعمل السوق من الساعة 6:00 ص: 9:00 م أما يوم الأحد فهو يعمل على مدار 24 ساعة.

غش الأضاحي

وحتى تتجنب عمليات غش الأضحية والتي تنشط بكثرة في الأيام الحالية اتبع ما يلي:

احذر قبل الشراء.. أكثر 15 طريقة شائعة لغش الأضاحي

تتعدد طرق الغش والاحتيال في الأضاحي، لاسيما في مثل هذه الأيام، التي يتسابق فيها الكثير من الأشخاص لشراء الأضحية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

بالنسبة للأضحية، فإن هناك شروطًا شرعية يجب توافرها بها ولا تقبل بدونها، ويجب على كل مشتر أن يعلمها جيدًا، ويمكن الضغط هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل عنها.

وفي الأسواق، يختلط الحابل بالنابل، وتكثر عملية الغش والخداع من جانب المحتالين الذين يستغلون الفرصة للإيقاع بالضحايا، وبيع الأضاحي غير السليمة على أنها مطابقة للشروط والمواصفات المطلوبة.

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أشهر الطرق لغش الأضاحي

وفيما يلي أشهر الطرق التي يجب وضعها في الحسبان والتي قد يلجأ لها المحتالون لغش الأضحية.

1- بعض الحيوانات تكون مصابة بأمراض معدية ويظهر ذلك واضحًا عليها وتباع على أنها سليمة.

2- عند شراء الجمال تحديدًا يجب ملاحظة الجلد جيدًا وفحصه، فهي معرضة للإصابة بالجرب نتيجة البيئة الصحراوية القاحلة التي تعيش فيها.

3- بعض المحتالين يلجأون إلى حقن الحيوانات بمواد معينة لتبدو أكثر نشاطًا أثناء البيع، لذا فإنه يجب عليك عدم التسرع في الشراء ويفضل ملاحظة حركة الأضحية جيدًا.

4- يلجأ بعض المحتالين لصبغ شعر ووبر الأضاحي التي تعاني من أمراض لتبدو سليمة ومعافاة.

5- تجنب الشراء في الأوقات الحرجة (كلما اقترب العيد) لأن بعض التجار يستغلون فرصة احتياج الناس للأضحية ويخرجون تلك المعيوبة في هذه الأيام تحديدًا

6- افحص عين وأذن وأنف الأضحية جيدًا؛ فالمصاية بأمراض يظهر عليها بوضوح في تلك المناطق تحديدًا.

7- بعض التجار يبيعون الأضاحي بثمن وسعر غير سعرها الحقيقي ويغشون في الأوزان، لذا يجب عليك الإصرار على وزن الأضحية ومعرفة سعر القائم منها.

8- قد يلجأ البعض إلى استغلال اسم الموردين الموثوقين ويبيع الأضاحي مستغلاً الاسم؛ لذا يجب الذهاب إلى محل ومورد موثوق منه.

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