في يوم التروية.. برنامج ضيوف خادم الحرمين جاهز لتفويج 4951 حاجًا

تواصل – واس:

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استعداداتها لتفويج ضيوف البرنامج لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من أكثر من 90 دولة، إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية بمشعر منى.

البرنامج يواصل تقديم وتوفير الخدمات لضيوف الرحمن

وأوضحت أن اللجان الميدانية، تعمل على مدار الساعة لتحقيق مستهدفات البرنامج وتوفير الخدمات لضيوف البرنامج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لبلادهم.

وأضافت أن ذلك يتزامن مع ما يواكب حجم عمل البرنامج والدعم الذي يحظى به من خادم الحرمين ومتابعة سمو ولي العهد.

استضافة 1300 حاج من 90 دولة حول العالم

وأكدت أن الموافقة السامية هذا العام صدرت باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم.

وبينت أنه منهم، 1000 حاجة وحاجة من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، وألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين المواطنين المشاركين في عاصفة الحزم.

كما تم استضافة ألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين اليمنيين المشاركين بعاصفة الحزم.

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كما صدرت أوامر أخرى باستضافة 280 حاجًا من سوريا، و130 آخرين من المنظمة العربية “الألسكو”، و150 حاجًا من علماء اليمن، وأوامر أخرى ليصل إجمالي ضيوف البرنامج هذا العام 4951 حاجًا وحاجة.

ورفع ضيوف البرنامج الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على هذه اللفتة الكريمة والاستضافة القيمة، وعنايتهما بضيوف الرحمن.