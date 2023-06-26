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لسلامة الحجاج.. “الأرصاد” يوجه ضيوف الرحمن لضرورة اتباع هذه الإرشادات
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لسلامة الحجاج.. “الأرصاد” يوجه ضيوف الرحمن لضرورة اتباع هذه الإرشادات

لسلامة الحجاج.. “الأرصاد” يوجه ضيوف الرحمن لضرورة اتباع هذه الإرشادات

لسلامة الحجاج.. “الأرصاد” يوجه ضيوف الرحمن لضرورة اتباع هذه الإرشادات
١٢:٣٥:٠٠ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ومع ارتفاع الحرارة، وجه على حسابه في “تويتر”، حجاج بيت الله بضرورة إتباع مجموعة من النصائح والإرشادات من أجل أداء المناسك في سلامة وطمأنينة، وهي:

1 – تجنب أشعة الشمس المباشرة.

2 – الحرص على متابعة أحوال الطقس أثناء التنقل لأداء المناسك.

3 – الحرص على تجنب أشعة الشمس خاصة في الظهيرة من الساعة 12 وحى 3 عصرًا.

4 – البقاء في مكان الإقامة أثناء هبوب الرياح أو تساقط الأمطار أو أي ظواهر جوية حادة.

5 – اتباع إرشادات الجهات المختصة في حالة الظواهر الجوية والتواصل المستمر عبر هذا الرقم “911”.

درجات الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة

وأوضح  المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة، أعلاها 46 درجة في مكة المكرمة وعرفات ومى ومزدلفة، و45 في المدينة المنورة.

درجات الحرارة الصغرى على المشاعر المقدسة

وأما درجة الحرارة الصغرى فبين المركز أن مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة سجلت 32 درجة مئوية، بينما سجلت المدينة المنورة 31 درجة.

“الأرصاد” يُبشر الحجاج باستقرار حالة الطقس

وفي وقت سابق، بشر المركز، ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة.

استقرار حالة طقس خلال موسم الحج

وتوقع المركز، استقرار حالة طقس خلال موسم الحج، مع استقرار درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 43 إلى 45 درجة مئوية.

تلطيف أجواء المشاعر خاصة في عرفات

وأوضح أن الأجواء ستكون حارة بوجه عام على المشاعر المقدسة، لكن الحكومة وفرت مرشات المياه التي تقوم بتلطيف الأجواء خاصة في مشعر عرفات.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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