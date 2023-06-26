أخبار السعودية.. توافد الحجاج على منى وإجازة القطاع الخاص واستمرار صرف دعم سكني
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بالصور.. توافد ضيوف الرحمن على منى لقضاء يوم التروية في أكبر خطة تفويج
وسط استعدادات ضخمة وغير مسبوقة من كافة الجهات المختصة بالمملكة، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.
“مظلة الباركود” تقنية رقمية حديثة لحج هذا العام
دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، المظلة التوعوية التي تحتوي على “باركود رقمي” يتضمن تعليمات عن صفة الحج والعمرة.
بنهاية دوام اليوم.. موظفو القطاع الخاص يبدأون إجازة عيد الأضحى
تبدأ بنهاية دوام اليوم الاثنين، إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي، وتستمر لمدة 4 أيام.
كل ما تريد معرفته عن يوم التروية.. ما الذي يفعله الحجاج فيه؟ وما سر تسميته؟
يتوجَّه حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين الثامن من شهر ذي الحجة، إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسُنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – مُحْرمين على اختلاف نسكهم، متمتعين وقارنين ومفردين.
46 في منى وعرفات.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
توجيه مهم من “شؤون الحرمين” لأهل مكة والمُحِلِّين بها
وجهت رئاسة شؤون الحرمين عدة نصائح لأهل مكة والمحلين بها الذين قرروا أداء فريضة الحج هذا العام.
سكني يرد على تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين
أعلن برنامج سكني، أن العمل لازال قائمًا لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، وذلك ردًا على استفسارات متزايدة حول أسباب التأخير.
لموظفي القطاع الخاص.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الدعم
أصدر حساب المواطن، توضيحًا عاجلاً ومهمًا بخصوص استحقاق موظفي القطاع الخاص من المسجلين في التأمينات الاجتماعية للدعم.
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