الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
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3 معلومات عن مشعر منى

3 معلومات عن مشعر منى

3 معلومات عن مشعر منى
١٢:٠٧:٠٩ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف “إنفوجراف” عن 3 معلومات بشأن مشعر منى، بحسب صحيفة “المدينة”.

ويقع المشعر بين مكة المكرمة، ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلو مترات من شمال شرق المسجد الحرام

ومن المعلومات المهمة عن مشعر منى ما يلي:

1- وادي تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية.

2- لا يسكن إلا مدة الحج.

3- يقضي فيه الحاج يوم التروية و أيام التشريق الثلاثة.

وتعرف منى بأنها موضع أداء شعائر الحج ومبيت الحجاج في يوم التروية ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق..

حيث إن فيها موقع الجمرات والتي تتم بين شروق وغروب الشمس في تلك الأيام من الحج، ويذبح فيها الهدي.

وتؤوي منى سنويًا ما يزيد عن مليونين من الحجاج، فضلاً عن غيرهم من العاملين ومقدمين الخدمات المختلفة.

وذلك ابتداء من يوم التروية في 8 ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق في 13 ذي الحجة.

عدا يوم عرفة في 9 ذي الحجة، بمجموع قدره 5 أيام للمتأخر أو أربعة أيام للمتعجل.

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مشاهد جوية.. قطار المشاعر ينقل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

نشرت فضائية “العربية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو تم تصويره من طائرة هليكوبتر يرصد قطار المشاعر أثناء نقله الحجاج إلى مخيماتهم في مشعر منى، صباح اليوم الاثنين، لقضاء يوم التروية، الثامن من ذي الحجة.

وانطلق قطار المشاعر المقدسة في تمام الساعة الثالثة من صباح أمس الأحد في أولى رحلاته لموسم الحج للعام 1444هـ والتي تستمر لسبعة أيام.

يتم خلالها نقل حجاج بيت الله الحرام عبر قطار المشاعر المقدسة بين محطاته التسع في مشعر منى ومشعر عرفات ومشعر مزدلفة.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى.

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الكلمات الدلالية:
الحج السعودية المملكة مشعر منى منى

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