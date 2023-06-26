الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مزايا وبدلات.. “أرامكو” تُعلن طرح وظائف شاغرة في هذه التخصصات
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مزايا وبدلات.. “أرامكو” تُعلن طرح وظائف شاغرة في هذه التخصصات

مزايا وبدلات.. “أرامكو” تُعلن طرح وظائف شاغرة في هذه التخصصات

مزايا وبدلات.. “أرامكو” تُعلن طرح وظائف شاغرة في هذه التخصصات
١١:٥٩:١٠ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1 – مهندس التحكم في العمليات.

2 – مهندس عمليات أول.

3 – المشغل الميداني / الرئيسي.

4 – مشرف الأمن.

5 – المزيد …

مزايا العمل في ساتورب: (المصدر)

– بدل نقل.

– بدل سكن.

– تأمين طبي.

– راتب إضافي سنوي.

– راتب أساسي تنافسي.

– هدايا خدمة كل خمس سنوات.

– بدل إجازة (70% من الراتب).

– برنامج تملك المنازل للسعوديين.

– ساعات العمل: 40 ساعة / أسبوع.

– إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.

– إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.

طريقة التقديم

أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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