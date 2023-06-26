الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مزايا وبدلات.. “أرامكو” تُعلن طرح وظائف شاغرة في هذه التخصصات
تفاصيل خطة “المرور” لتنظيم حركة السير في العاصمة المقدسة
بعد ارتفاع الحرارة لـ 46.. خبير طقس ينصح بتوجيهات صيفية مهمة
مشاهد جوية.. قطار المشاعر ينقل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى
توجيه مهم من “شؤون الحرمين” لأهل مكة والمُحِلِّين بها
لتفادي الإصابة بالسكتة الدماغية.. عليك بتناول هذه الفواكه

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تفاصيل خطة “المرور” لتنظيم حركة السير في العاصمة المقدسة

تفاصيل خطة “المرور” لتنظيم حركة السير في العاصمة المقدسة

تفاصيل خطة “المرور” لتنظيم حركة السير في العاصمة المقدسة
١١:٤٧:٣٢ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور بن عبيد الشكرة، أن حركة السير في العاصمة المقدسة تحددها متطلبات نقل الحجاج.

وأضاف في تصريحات إلى صحيفة “عكاظ”، أن قوات أمن الحج لشؤون المرور تبذل كافة الجهود لإدارة وتنظيم الحركة المرورية، وتحقيق السلامة للحجاج.

إضافة إلى تيسير تنقلات الحجاج، وتغذية كافة شبكات الطرق والأنفاق بمكة والمشاعر المقدسة، وإدارة حركة التقاطعات والتحكم، وفرز المركبات.

اقرأ أيضًا:

منها 8 ملايين مستلزم طبي.. تعرف على جهود الهلال الأحمر لإسعاف الحجاج

خطط تشغيلية

وأشار إلى أن قوات أمن الحج لشؤون المرور تعمل وفق خطط تشغيلية واضحة ومحددة ويتم تنفيذها لتحقق مستهدفاتها.

وأوضح الشكرة أن ذلك يكون منذ وصول الحجاج وحتى يوم التروية والتصعيد لعرفات صباح اليوم التاسع.

والنفرة من عرفات إلى مزدلفة مغرب اليوم التاسع.

والنفرة من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل واستكمال نسكهم.

وكذلك خلال أيام التشريق حتى قضاء الحجاج نسكهم والمغادرة بسلامة وأمان.

اقرأ أيضًا:

الداخلية: الحصول على تصاريح الحج شرط للمرور من نقاط الضبط الأمني

اتجاهات حركة السير

وبين أن اتجاهات حركة السير يتم تحديدها على الطرق في العاصمة المقدسة بما يناسب متطلبات عمليات نقل الحجاج خلال التروية والتصعيد والنفرة.

وشدد على أن رجال المرور مؤهلون لإدارة الحركة المرورية وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، ويوجد لمن يحظى من رجال المرور بشرف المشاركة في مهمة الحج خبرات تراكمية لإدارة الحركة.

يشار إلى أن قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اللواء ركن محمد العمري، حث الحجاج على التعاون وعدم اصطحاب الأمتعة وافتراش الطرق أو الجلوس بها أو الانتظار أو عكس السير، لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحجاج السعودية اليومـ آخر أخبار السعودية العقيد منصور بن عبيد الشكرة المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور حركة السير في العاصمة المقدسة

مواد ذات صلة

المزيد
رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

٠٧:٥٥ ص، الأربعاء، ١٤ مارس ٢٠١٨
الإمارات تخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وتستدعي سفيرها

الإمارات تخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وتستدعي سفيرها

٠٣:١٠ م، الأثنين، ٠٤ يناير ٢٠١٦
مفاجأة.. مؤسس وسم «إسقاط الولاية» صاحب «حساب إباحي»

مفاجأة.. مؤسس وسم «إسقاط الولاية» صاحب «حساب إباحي»

١١:٣٠ ص، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٦
شرطة الرياض: انفجار سيارة مواطن أثناء توقفها أمام منزله

شرطة الرياض: انفجار سيارة مواطن أثناء توقفها أمام منزله

١١:٣١ ص، الأثنين، ٠٨ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *