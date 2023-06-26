تفاصيل خطة “المرور” لتنظيم حركة السير في العاصمة المقدسة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور بن عبيد الشكرة، أن حركة السير في العاصمة المقدسة تحددها متطلبات نقل الحجاج.

وأضاف في تصريحات إلى صحيفة “عكاظ”، أن قوات أمن الحج لشؤون المرور تبذل كافة الجهود لإدارة وتنظيم الحركة المرورية، وتحقيق السلامة للحجاج.

إضافة إلى تيسير تنقلات الحجاج، وتغذية كافة شبكات الطرق والأنفاق بمكة والمشاعر المقدسة، وإدارة حركة التقاطعات والتحكم، وفرز المركبات.

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خطط تشغيلية

وأشار إلى أن قوات أمن الحج لشؤون المرور تعمل وفق خطط تشغيلية واضحة ومحددة ويتم تنفيذها لتحقق مستهدفاتها.

وأوضح الشكرة أن ذلك يكون منذ وصول الحجاج وحتى يوم التروية والتصعيد لعرفات صباح اليوم التاسع.

والنفرة من عرفات إلى مزدلفة مغرب اليوم التاسع.

والنفرة من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل واستكمال نسكهم.

وكذلك خلال أيام التشريق حتى قضاء الحجاج نسكهم والمغادرة بسلامة وأمان.

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اتجاهات حركة السير

وبين أن اتجاهات حركة السير يتم تحديدها على الطرق في العاصمة المقدسة بما يناسب متطلبات عمليات نقل الحجاج خلال التروية والتصعيد والنفرة.

وشدد على أن رجال المرور مؤهلون لإدارة الحركة المرورية وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، ويوجد لمن يحظى من رجال المرور بشرف المشاركة في مهمة الحج خبرات تراكمية لإدارة الحركة.

يشار إلى أن قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اللواء ركن محمد العمري، حث الحجاج على التعاون وعدم اصطحاب الأمتعة وافتراش الطرق أو الجلوس بها أو الانتظار أو عكس السير، لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة.