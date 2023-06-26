بعد ارتفاع الحرارة لـ 46.. خبير طقس ينصح بتوجيهات صيفية مهمة

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بعد درجات ارتفاع الحرارة اليوم لـ 46 درجة، وجه أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، عدة توجيهات مهمة للجميع خلال فصل الصيف.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه خلال فصل الصيف هناك عدد من التوجيهات والنصائح التي ينبغي على الجميع الاهتمام بها، وهي:

1 – الإكثار من شرب كميات من الماء.

2 – المبالغة في تغطية الجسم بأقمشة خفيفة وبيضاء.

3 – عدم التواجد في العراء عندما يكون الظل أقصر من الطول.

4 – عدم وضع الأطفال داخل السيارة والنوافذ المغلقة والمكيف لا يعمل.

5 – عدم وضع أي أطعمة أو علب غازية أو ولاعات، أو أي أجهزة إلكترونية تحميل بطاريات في السيارة المتوقفة تحت الشمس.

وصباح اليوم، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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درجات الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة، أعلاها 46 درجة في مكة المكرمة وعرفات ومى ومزدلفة، و45 في المدينة المنورة.