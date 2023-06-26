توجيه مهم من “شؤون الحرمين” لأهل مكة والمُحِلِّين بها

تواصل – فريق التحرير:

وجهت رئاسة شؤون الحرمين عدة نصائح لأهل مكة والمحلين بها الذين قرروا أداء فريضة الحج هذا العام.

وفي إنفوجراف على الحساب الرسمي لشؤون الحرمين على “تويتر”، شددت على ما يلي:

1- إذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة: استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم.

2-. يستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات.

وأضافت: بعد إحرامهم بالحج يسن لهم :

1- التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية.

2- ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

3- الإكثار من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة.

4- السنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران.

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في وقت سابق، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس إنه تم توفير منظومة خدمات متكاملة تشمل جميعَ المواقع التي يمرُّ عليها القاصد الكريم من الحجاج والمعتمرين والمصلين والزائرين.

انسيابية الحركة

وأضاف في بيان: حرصًا من الرئاسة على انسيابية الحركة وتسهيلها على حجاج بيت الله الحرام، منذ لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام، فيتمُّ تهيئة الأبواب والمداخل والمخارج، وفق تنظيم دقيق يضمن سهولةَ وصول الحاج إلى صحن المطاف وأدواره المتعدِّدة بالرواق السعودي.

خطة تشغيلية

وتابع: يتم ذلك وفقًا لخطة تشغيلية تعدُّ الأكبر من نوعها في تاريخ الرئاسة، والإعلان عن عودة الحج بالأعداد المليونية، حيث تمَّ التركيز على عدة محاور رئيسة ترتبط بأهداف الرئاسة الإستراتيجية لعام 2024، والتي تندرج تحت رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.