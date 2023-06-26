لتفادي الإصابة بالسكتة الدماغية.. عليك بتناول هذه الفواكه

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تشكل السكتات الدماغية خطرًا يهدد الحياة، وتحدث عندما يتم قطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ – عادة إما بسبب الجلطة أو انفجار الأوعية الدموية.

وهناك عدد من العوامل المساهمة التي يمكن أن تسبب أو تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية، بما في ذلك نوعية الطعام الذي يتناوله الشخص.

على وجه التحديد، ينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالملح لأن الصوديوم يرفع ضغط الدم، لأنه يجعل الجسم يحتفظ بالماء – مما يزيد الضغط على الأوعية الدموية.

زيادة تناول البوتاسيوم

وفي هذا الإطار، نصح الصيدلاني عباس كناني بزيادة تناول البوتاسيوم لتقليل آثار الملح.

وقال لموقع “إكسبريس”: “الكثير من الصوديوم (الملح) في النظام الغذائي (…) يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية”.

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وعادة ما يشار إلى البوتاسيوم كغذاء جيد لخفض ضغط الدم.

وأضاف كناني: “البوتاسيوم لا يخفض الصوديوم بشكل مباشر، ولكن استهلاك كميات كافية من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم يمكن أن يساعد في مواجهة آثار الصوديوم”.

وتوصلت بعض الدراسات أيضًا إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على كميات قليلة جدًا من البوتاسيوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتابغ كناني: “كلما زاد البوتاسيوم الذي تتناوله، زادت كمية الصوديوم التي تعالجها خارج الجسم، وبالتالي يكون لديك قدر من التحكم في ضغط الدم لدينا.”

الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم

وأوصى بتناول الموز – والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم – لهذا السبب.

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قال: “يُعرف الموز بمحتواه العالي من البوتاسيوم، ولكن البطاطا المخبوزة، والقرع، والحليب، وصدور الدجاج هي أيضًا مصادر جيدة”.

وأوضح أن “البرقوق ليس فقط مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، فهو يدعم صحة القلب بطريقتين من خلال حماية الشرايين وتقليل الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي، حتى في الأنظمة الغذائية التي لا تعتبر صحية”.

وأشار إلى “خصائص البوتاسيوم المضادة للالتهابات مهمة أيضًا لتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهي حالة تضيق فيها الشرايين وتتصلب. كما أنه يدعم الوظيفة المثلى للأعصاب والعضلات، بما في ذلك العضلات الملساء التي تبطن الأوعية الدموية”.

ويدعم إدراج الموز في النظام الغذائي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم كل من جمعية القلب الأمريكية ومؤسسة القلب البريطانية.

وتؤكدان أن موزة واحدة تعادل 11% فقط من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم. وتنصحان بإضافة أطعمة أخرى غنية بالبوتاسيوم إلى النظام الغذائي نتيجة لذلك.