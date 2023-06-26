روابط التقديم.. تعرف على مواعيد القبول بالكليات التقنية في جميع مناطق المملكة

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الأول من العام 1445هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

البرامج

1- برامج الدبلوم (صباحي):

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م.

2- برامج الدبلوم (مسائي):

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م.

3- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية “صباحي”:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1444/12/22هـ الموافق 2023/07/10م.

التفاصيل

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طريقة التسجيل

– خلال الفترة الموضحة أعلاه من خلال الرابط التالي:

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اعتماد 52 برنامجًا أكاديميًا

في الوقت نفسه، وقعت الهيئة ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” اتفاقيات اعتماد 52 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الدمام.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الجامعة مع الهيئة في 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م، لاعتماد 50 برنامجًا أكاديميًا من برامج الجامعة، وتم إلحاق برنامجين إضافيين للاتفاقية.