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دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، المظلة التوعوية التي تحتوي على “باركود رقمي” يتضمن تعليمات عن صفة الحج والعمرة.

وصرح مساعد المدير العام للتوعية الرقمية في المسجد الحرام، إسماعيل العويبدي لفضائية “الإخبارية” بأن “مظلة الباركود” تعمل على وقاية الحاج من أشعة الشمس ومعرفة درجة الحرارة عن طريق الباركود الموجود عليها.

الباركود يعمل عبر الهواتف الذكية

وأشار إلى أن “الباركود” يعمل عبر الهواتف الذكية الخاصة بالحجاج، وقد تم توزيع أعداد كبيرة على الحجاج، ولاتزال هناك كمية كبيرة تقدر بمئات الآلاف.

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ودشن وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية برئاسة شؤون الحرمين بدر بن صالح آل الشيخ، الخميس الماضي، المظلة التوعوية التي تحتوي على “باركود رقمي” يشتمل تعليمات عن صفة الحج والعمرة.

وأفاد آل الشيخ أن هذه المظلة التوعوية التي أطلقتها وكالة شؤون التوعية الميدانية تعد نقلة نوعية في إثراء تجربة ضيف الرحمن.

فيديو | مساعد المدير العام للتوعية الرقمية في المسجد الحرام إسماعيل العويبدي: "مظلة الباركود" تقنية رقمية حديثة لحج هذا العام.. تعمل على وقاية الحاج من أشعة الشمس ومعرفة درجة الحرارة عن طريق الباركود الموجود عليها#بسلام_آمنين#برنامج_اليوم pic.twitter.com/flJv3WiTvz — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) June 26, 2023

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