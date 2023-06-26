الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“شؤون الحرمين” تربط الإنترنت بشبكة “معين” لرفع كفاءة تطبيقات الحجاج
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“شؤون الحرمين” تربط الإنترنت بشبكة “معين” لرفع كفاءة تطبيقات الحجاج

“شؤون الحرمين” تربط الإنترنت بشبكة “معين” لرفع كفاءة تطبيقات الحجاج

“شؤون الحرمين” تربط الإنترنت بشبكة “معين” لرفع كفاءة تطبيقات الحجاج
١٠:٢٢:٠٠ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنه تم ربط الإنترنت بشبكة “معين” لرفع كفاءة التطبيقات المقدمة لضيوف الرحمن.

ربط الإنترنت بشبكة “معين”

وأوضحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أنها تعمل على تمكين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الارتباط بشبكة البحث والابتكار “معين” لتعزيز جهود الرئاسة في خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق مستهدفات وتطلعات ‫رؤية المملكة.

تقديم خدمات الإنترنت بسرعة وكفاءة عالية

ويهدف المشروع على تقديم خدمات الإنترنت بسرعة وكفاءة عالية بما يكفل الأداء الأمثل لأنشطة الرئاسة، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية وخدمات أمن المعلومات لضيوف الرحمن.

الارتباط بالتطبيقات يساعد الحجاج على تأدية مناسكهم

كما يهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة من الرئاسة بفضل سرعة وكفاءة ارتباطها بشبكة معين مما يسهم الارتباط بالتطبيقات الحديثة التي تساعد ضيوف الرحمن على تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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وتؤكد الرئاسة على سعيها الدائم للوصول لأرقى مستويات الخدمة المقدمة في الحرمين الشريفين بالاستعانة بأفضل الطرق لتقديمها، وذلك للوصول بإذن الله للمستوى الذي يليق بضيوف الرحمن.

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الكلمات الدلالية:
أمن المعلومات الإنترنت الحج خدمات الحوسبة السحابية شؤون الحرمين شبكة معين ضيوف الرحمن موسم الحج يوم التروية

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