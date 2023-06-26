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ارتفاع طفيف.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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ارتفاع طفيف.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

ارتفاع طفيف.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

ارتفاع طفيف.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٠:٢٣:٠٥ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.09.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.77

فرنك سويسري 4.19

أسعار العملات الأجنبية أمس 

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.76

فرنك سويسري 4.18

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضا بيانات التضخم الدورية.

ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودا وهبوطا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

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