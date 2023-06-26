بنهاية دوام اليوم.. موظفو القطاع الخاص يبدأون إجازة عيد الأضحى

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ بنهاية دوام اليوم الإنين، إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي، وتستمر لمدة 4 أيام.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 19 /12/1444هـ، 27/7/2023.

وأضافت في بيان لها، أن المادة 112 من نظام العمل تنص على أنه لكل عامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

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إجازة البنوك

فيما بدأت إجازة البنوك، بنهاية دوام يوم الخميس ٢٢ يونيو الجاري، وتستمر إلى يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل (14 ذي الحجة).

يأتي هذا فيما يتواصل العمل في مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية؛ لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وبدأ سوق الأسهم إجازة رسمية ابتداءً من أمس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يتم استئناف التداولات في السوق بعد الإجازة يوم الأحد 14 من ذي الحجة 1444 هـ الموافق 02 من يوليو 2023.

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