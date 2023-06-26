الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بالصور.. توافد ضيوف الرحمن على منى لقضاء يوم التروية في أكبر خطة تفويج
روابط التقديم.. تعرف على مواعيد القبول بالكليات التقنية في جميع مناطق المملكة
“مظلة الباركود” تقنية رقمية حديثة لحج هذا العام
ارتفاع طفيف.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
“شؤون الحرمين” تربط الإنترنت بشبكة “معين” لرفع كفاءة تطبيقات الحجاج
عاجل.. سكني يرد على تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بنهاية دوام اليوم.. موظفو القطاع الخاص يبدأون إجازة عيد الأضحى

بنهاية دوام اليوم.. موظفو القطاع الخاص يبدأون إجازة عيد الأضحى

بنهاية دوام اليوم.. موظفو القطاع الخاص يبدأون إجازة عيد الأضحى
١٠:٠١:٠٣ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ بنهاية دوام اليوم الإنين، إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي، وتستمر لمدة 4 أيام.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 19 /12/1444هـ، 27/7/2023.

وأضافت في بيان لها، أن المادة 112 من نظام العمل تنص على أنه لكل عامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

اقرأ أيضًا:

بيان من سفارة المملكة في بنجلاديش حول إجازة عيد الأضحى

إجازة البنوك

فيما بدأت إجازة البنوك، بنهاية دوام يوم الخميس ٢٢ يونيو الجاري، وتستمر إلى يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل (14 ذي الحجة).

يأتي هذا فيما يتواصل العمل في مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية؛ لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وبدأ سوق الأسهم إجازة رسمية ابتداءً من أمس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يتم استئناف التداولات في السوق بعد الإجازة يوم الأحد 14 من ذي الحجة 1444 هـ الموافق 02 من يوليو 2023.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. بدء إجازة عيد الأضحى لسوق الأسهم والبنوك وهذا موعد العودة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إجازة العيد إجازة عيد الأضحى القطاع الخاص القطاع غير الربحي الموارد البشرية موعد إجازة عيد الأضحى وقفة عرفة

مواد ذات صلة

المزيد
4 إصابات بأُسرة واحدة على طريق «الطائف -الباحة» (صور)

4 إصابات بأُسرة واحدة على طريق «الطائف -الباحة» (صور)

٠٢:١٧ م، الجمعة، ١٧ يوليو ٢٠١٥
شاهد.. لص عنيف يستخدم «الديناميت» لسرقة صراف آلي

شاهد.. لص عنيف يستخدم «الديناميت» لسرقة صراف آلي

٠٣:٠٢ م، الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠١٥
التعليم تعلن ضوابط الانتقال بين «الفصلي» و«المقررات» و«تحفيظ القرآن»

التعليم تعلن ضوابط الانتقال بين «الفصلي» و«المقررات» و«تحفيظ القرآن»

٠٣:٤٩ م، السبت، ٣٠ يناير ٢٠١٦
مكة.. انتهاء عمليات البحث عن مُعلم الشعبية المفقود

مكة.. انتهاء عمليات البحث عن مُعلم الشعبية المفقود

٠٣:١٥ م، الأثنين، ١٣ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *