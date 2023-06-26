شاهد.. أمريكي يشعل النار في محطة بنزين

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أضرم أمريكي، النار في محطة بنزين باستخدم موقد لحام، بعد دخوله في جدال مع موظف الذي حاصرته النيران، وفق ما أظهر مقطع فيديو.

وقعت الحادثة في حوالي الساعة 2:50 صباحًا في 20 يونيو الجاري داخل إحدى محطات الوقود في مدينة ديترويت الأمريكية.

تفاصيل الواقعة

ويظهر في الفيديو لحظة دخول رجل يدعى جوليان واديل ميلر (35عامًا) إلى المتجر ومعه سلة مهملات وموقد لحام.

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وفي تلك الأثناء يفرغ القمامة من الصندوق على الأرض قبل أن يتراشق بالكلمات مع الموظف (27 عامًا)، الموجود خلف المنضدة والذي لم يظهر في الفيديو.

وأشار ميلر إلى القمامة وأضرم النار فيها بموقد اللحام، قبل أن يفر بسرعة، مما أدى إلى نشوب الحريق في المكان بأكمله في أقل من ثانيتين.

ونقل الموظف الذي حاصرته النيران إلى المستشفى. وقالت إدارة شرطة ديترويت في بيان، إنه عولج من حروق من الدرجة الأولى، وفق ما أوردت صحيفة “نيويورك بوست”.

تهمة محاولة القتل

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على ميلر يوم الثلاثاء الماضي، ووجهت إليه تهمة محاولة القتل وإشعال الحرائق من الدرجة الأولى وسلسلة من الإضرار بالممتلكات وجرائم الاعتداء.

وأطلق سراحه يوم الجمعة بكفالة بقيمة 100 ألف دولار، وأمر أيضًا بارتداء جهاز تتبع (جي بي إس). ومن المقرر عقد جلسة استماع للمتهم اليوم الاثنين.

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