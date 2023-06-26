بالصور.. توافد ضيوف الرحمن على منى لقضاء يوم التروية في أكبر خطة تفويج

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وسط استعدادات ضخمة وغير مسبوقة من كافة الجهات المختصة بالمملكة، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

اهتمام كامل من حكومة خادم الحرمين بمشعر منى

ويأتي اهتمام حكومة خادم الحرمين بمشعر منى استشعارًا منها للفترة الزمنية التي يقضيها الحجاج في منى، وإيمانًا بحجم المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن خلال فترة أداء مناسكهم.

استعدادات ضخمة وغير مسبوقة

ووفرت القيادة الرشيدة الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة.

وأكدت أنه تم توجيه الجهات الحكومية والخدمية لأهمية السعي على تنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.

فتح أبواب مسجد الخيف

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فتح أبواب مسجد الخيف بـ مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لتوفير كافة السبل والإمكانات ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل راحة واطمئنان.

الأمن العام يبدأ في تنفيذ خطط تفويج يوم التروية

وبدأ الأمن العام تنفيذ خطط تفويج يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

وسط متابعة أمنية مكثفة من قيادات أمن الحج ، واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1444هـ.

الداخلية تنبه الحجاج من التعرض لضربات الشمس

ونبهت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية جميع الحجاج من التعرض لأشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تجنباً للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

ودعت الوزارة الحجيج لشرب كميات كافية من المياه، والابتعاد عن الجهد الزائد، وأخذ قسط كافٍ من الراحة.

وتناول الأغذية الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات، واستخدام المضلات الشمسية، واستخدام الكريمات الواقية من الشمس.

جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

فيما وقف وزير الصحة على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444.

وشملت جولته مستشفيات مشعر منى كافة؛ ابتداءً من مستشفى منى الوادي، ومنى الشارع الجديد، ومنى الجسر، ومنى الطوارئ.

كما شملت الجولة تدشين الأسطول الإسعافي لهيئة الهلال الأحمر، حيث شاهد مكونات الأسطول والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام خلال يوم التروية.

حرس الحدود تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة

كما تشارك إدارة الشؤون الطبية بحرس الحدود في المشاعر المقدسة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ،.

وذلك من خلال فرق طبية متخصصة وعيادات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية وإسعاف الحالات الطارئة، وتوفير الخدمات اللازمة للمشاركين وضيوف الرحمن.

وتقدم الشؤون الطبية بحرس الحدود خدمات الإسعاف الطارئ والعلاج اللازم للحالات الطبية الطارئة، للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

يوم التروية

ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة؛ وسمي بذلك لأنهم كانوا يتروون “يتزودون” بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات، ويسقون، ويستقون.

ويستحب لمن كان بمكة متمتعًا واجدًا الهدي أو كان من أهل مكة، أن يحرم يوم التروية ويهل بالحج.

ويبيت الحجاج في مشعر منى هذه الليلة قبل الذهاب إلى عرفات للوقوف بها.

فيما تقدّم مستشفيات منى ومراكزها الصحية والنقاط الطبية، جميع الخدمات الصحية والرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق.

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