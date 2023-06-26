الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“مظلة الباركود” تقنية رقمية حديثة لحج هذا العام
ارتفاع طفيف.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
“شؤون الحرمين” تربط الإنترنت بشبكة “معين” لرفع كفاءة تطبيقات الحجاج
عاجل.. سكني يرد على تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين
بنهاية دوام اليوم.. موظفو القطاع الخاص يبدأون إجازة عيد الأضحى
شاهد.. أمريكي يشعل النار في محطة بنزين

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات
٠٩:٤٢:٤٥ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في أسواق المملكة، مقارنة بما كانت عليه، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 232.22 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 212.87 ريال.

اقرأ أيضًا:

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 203.20 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 174.17، وعيار 14 بـ 135.46، وعيار 12 سجل 116.11 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7222 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1626 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 232,223 ريال.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 231.66 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 212.35 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 202.80 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 173.83، وعيار 14 بـ 135.20، وعيار 12 سجل 115.88 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7208 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1622 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 231.764 ريال.

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعة سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
ملياردير أمريكي يتوقع زلزالاً يهز الأسواق في الولايات المتحدة

ملياردير أمريكي يتوقع زلزالاً يهز الأسواق في الولايات المتحدة

٠٤:١٤ م، الأربعاء، ٠٧ فبراير ٢٠١٨
انخفاض أسعار النفط اليوم الأربعاء.. و«برنت» يسجل 93 دولارًا للبرميل

انخفاض أسعار النفط اليوم الأربعاء.. و«برنت» يسجل 93 دولارًا للبرميل

٠٤:٥٣ م، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
المملكة تستحوذ على 63% من سوق الأغذية والمشروبات بالخليج

المملكة تستحوذ على 63% من سوق الأغذية والمشروبات بالخليج

١١:١١ م، الأثنين، ١١ يوليو ٢٠١١
سوق الأسهم يرتفع 0.8% خلال الأسبوع الماضي بتداولات 43 مليار ريال

سوق الأسهم يرتفع 0.8% خلال الأسبوع الماضي بتداولات 43 مليار ريال

١٠:٠٨ م، الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *