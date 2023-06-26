ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في أسواق المملكة، مقارنة بما كانت عليه، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 232.22 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 212.87 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 203.20 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 174.17، وعيار 14 بـ 135.46، وعيار 12 سجل 116.11 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7222 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1626 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 232,223 ريال.

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