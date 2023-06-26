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عاجل.. سكني يرد على تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين

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عاجل.. سكني يرد على تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين

عاجل.. سكني يرد على تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين

عاجل.. سكني يرد على تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين
١٠:٠٢:١٢ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج سكني، أن العمل لازال قائمًا لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، وذلك ردًا على استفسارات متزايدة حول أسباب التأخير.

وبدأت أمس الأول عملية الإيداع في حسابات المستفيدين كما سبق وأكد البرنامج في حسابه عبر موقع “تويتر”، قائلاً إنه “يتم إيداع الدعم السكني تلقائيًا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي”.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” ردًا على سبب تأخير الإيداع في حسابات بعض المستفيدين: “ملتزمون باستمرارية الدعم السكني حتى يتمكن المستفيد من امتلاك مسكنه الملائم، تطمئن سيصلك إشعار إيداع مبلغ الدعم السكني في حسابك البنكي”.

وأضافت في رد منفصل: “العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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