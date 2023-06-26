بيان من سفارة المملكة في بنجلاديش حول إجازة عيد الأضحى

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أعلنت سفارة المملكة ببنجلاديش، أنها ستغلق أبوابها ابتداءً من غد الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل، بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

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إجازة عيد الأضحى

وجاء في بيان عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تود السفارة إفادة المواطنين الكرام وعموم المستفيدين بأن يوم الثلاثاء 1444/12/9هـ الموافق 2023/6/27م إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

وأضاف: “وستباشر السفارة أعمالها يوم الأحد 1444/12/14هـ الموافق 2023/7/2م بمشيئة الله”.

وخصصت السفارة، أرقامًا للتواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ للتواصل معها.

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