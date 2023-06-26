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بيان من سفارة المملكة في بنجلاديش حول إجازة عيد الأضحى
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بيان من سفارة المملكة في بنجلاديش حول إجازة عيد الأضحى

بيان من سفارة المملكة في بنجلاديش حول إجازة عيد الأضحى

بيان من سفارة المملكة في بنجلاديش حول إجازة عيد الأضحى
٠٩:٠٩:٣٤ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة ببنجلاديش، أنها ستغلق أبوابها ابتداءً من غد الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل، بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

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إجازة عيد الأضحى

وجاء في بيان عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تود السفارة إفادة المواطنين الكرام وعموم المستفيدين بأن يوم الثلاثاء 1444/12/9هـ الموافق 2023/6/27م إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

وأضاف: “وستباشر السفارة أعمالها يوم الأحد 1444/12/14هـ الموافق 2023/7/2م بمشيئة الله”.

وخصصت السفارة، أرقامًا للتواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ للتواصل معها.

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