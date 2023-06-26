بيان من سفارة المملكة في بنجلاديش حول إجازة عيد الأضحى
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت سفارة المملكة ببنجلاديش، أنها ستغلق أبوابها ابتداءً من غد الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل، بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.
اقرأ أيضًا:
توضيح من سفارة المملكة في الكويت حول إجازة العيد
إجازة عيد الأضحى
وجاء في بيان عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تود السفارة إفادة المواطنين الكرام وعموم المستفيدين بأن يوم الثلاثاء 1444/12/9هـ الموافق 2023/6/27م إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.
وأضاف: “وستباشر السفارة أعمالها يوم الأحد 1444/12/14هـ الموافق 2023/7/2م بمشيئة الله”.
وخصصت السفارة، أرقامًا للتواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ للتواصل معها.
اقرأ أيضًا:
بيان مهم من سفارة المملكة في الأردن لجميع المواطنين
تود السفارة إفادة المواطنين الكرام وعموم المستفيدين بأن يوم الثلاثاء 1444/12/9هـ الموافق 2023/6/27م إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وستباشر السفارة أعمالها يوم الأحد 1444/12/14هـ الموافق 2023/7/2م بمشيئة الله. وفي حالة الطوارئ يمكن التواصل على الأرقام التالية: pic.twitter.com/WaX9dWWtzR
— السفارة في بنغلاديش (@KSAembassyBD) June 26, 2023