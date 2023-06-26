أول ظهور لوزير الدفاع الروسي بعد تمرد “فاجنر”

تواصل – وكالات:

في أول ظهور علني له منذ تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، زار وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا.

وكشفت وسائل إعلام روسية، أن “شويجو” تفقد اليوم الاثنين، القوات المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، أن قواته تحرر 130 كيلو مترًا مربعًا على طول الخط الأمامي الجنوبي منذ بداية الهجوم المضاد.

وأوضح أن القوات الروسية تهاجم 3 مجموعات هجومية أوكرانية شمال منطقة أرتيوموفسك.

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أول ظهور لبوتين بعد إنهاء أزمة “فاجنر”

وفي أول ظهور له بعد إنهاء أزمة “فاجنر”، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستواجه العقبات وتحقق الأهداف، وأن يومه يبدأ وينتهي وهو يبحث العمليات في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أنه يتم إعداد مشروع قانون بشأن أنشطة الشركات العسكرية الخاصة في روسيا.

وكشفت السلطات الروسية، عن تضرر أكثر من 10 آلاف متر مربع من الطرق في روستوف بسبب المعدات العسكرية التي أدخلتها “فاجنر”.

وصباح الجمعة، أعلن رئيس شركة “فاجنر” يفجينى بريجوجين تمرده على الجيش الروسي بسبب خلافات في وجهات النظر بينه وبين وزير الدفاع.

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وقف تحرك قوات فاجنر باتجاه موسكو

وبعد 24 ساعة من تمرده، أعلن عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدًا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

ومساء السبت، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في روسيا، بعد إعلان رئيس “فاجنر” عدم الزحف إلى موسكو وعودة قواته إلى قواعدها حقنًا للدماء الروسية.

كما أعلن الكرملين، عن نية السلطات الروسية إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريجوجين قائد مجموعة فاجنر، مؤكدًا أن الأخير سيغادر إلى بيلاروسيا.

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