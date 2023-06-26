الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“الزكاة” تكشف تفاصيل مهمة بشأن استيراد قطع غيار سيارات وماكينات من دول الخليج
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“الزكاة” تكشف تفاصيل مهمة بشأن استيراد قطع غيار سيارات وماكينات من دول الخليج

“الزكاة” تكشف تفاصيل مهمة بشأن استيراد قطع غيار سيارات وماكينات من دول الخليج

“الزكاة” تكشف تفاصيل مهمة بشأن استيراد قطع غيار سيارات وماكينات من دول الخليج
٠٩:٢٦:٤٨ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الإجراءات المتبعة عند استيراد ماكينة أو قطع غيار سيارة من دول الخليج.

وجاء ذلك ردًا على سؤال “ما هي الإجراءات المتبعة عند استيراد ماكينة وقطع سيارة من دول الخليج؟.. أتمنى توضيح الإجراءات والرسوم ؟

وردًا على ذلك، أضاف حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” التابع للهيئة: “عزيزي العميل، يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسة (ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، الماكينة) وفق الشروط التالية: أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، إرفاق شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة”.

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في وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية وتفاصيل تقسيط ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، في “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية تقسيط قيمة الضريبة.

تقسيط ضريبة القيمة المضافة

وأجابت الهيئة بقولها: “عزيزي العميل، في حال المقصود تقسيط ضريبة القيمة المضافة، يمكنك طلب خطة تقسيط للمبالغ المستحقة لضريبة القيمة المضافة عن طريق الدخول إلى حسابك في الموقع واختيار أيقونة خطة التقسيط لضريبة القيمة المضافة”.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خطوات لتقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة وسداد المدفوعات.

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