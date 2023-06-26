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كيف يمكنك إرسال الرسائل لنفسك على “واتساب”؟
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كيف يمكنك إرسال الرسائل لنفسك على “واتساب”؟

كيف يمكنك إرسال الرسائل لنفسك على “واتساب”؟

كيف يمكنك إرسال الرسائل لنفسك على “واتساب”؟
٠٩:٠٧:٣٠ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يحتوي تطبيق المراسلة الشهير “واتساب” على ميزة إخفاء جهات الاتصال التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا.

في نوفمبر 2022، طرح “واتساب” ميزة تتيح للمستخدم إرسال رسائل إلى نفسه في التطبيق على الأجهزة المحمولة، وفقًا لموقع “ماشابل”.

ويتيح هذا على سبيل المثال عندما تحاول تدوين رمز تأكيد لتسجيل الدخول، القيام بإرسال ملاحظة سريعة إلى نفسك والعودة إليها عند الحاجة.

كيف تستخدم الخاصية؟

ويمكن استخدام خاصية إرسال رسائل إلى نفسك على “واتساب”، من خلال بدء محادثة جديدة..

وأن يظهر رقمك الخاص في أعلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، مع خيار “إرسال رسالة لنفسك”.

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بمجرد النقر فوق هذا الخيار، يجب أن يسمح لك بالقيام بإرسال رسائل إلى جهة الاتصال الخاصة بك.

وأشار الموقع أيضًا إلى أن الرسائل المرسلة إليك “مشفرة من طرف إلى طرف”، ويمكن رؤيتها على جميع أجهزتك المتصلة بـ “واتساب”.

ويحتوي التطبيق أيضًا على ميزة تسمح للمستخدم بتثبيت رسالة الدردشة الذاتية في أعلى قائمة محادثاته..

وفقًا للمدونة الإلكترونية “تك كرانش”، مما يوفر عليك بعض الوقت في البحث في جهات الاتصال الخاصة بك.

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أهم المميزات

وفي يناير، تحدث أحد الحسابات المتخصصة في فيديو عن هذه الميزة، قائلاً إنه يمكن للمستخدم تنزيل الرسائل التي يرسلها إلى نفسه على الكمبيوتر عبر “واتساب” على الويب.

وقال: “يمكنك استخدامه لتدوين الملاحظات، وحفظ الروابط، وحفظ الصور ، وحفظ مقاطع الفيديو، وبعد ذلك، قم بتنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال واتساب ويب .

ولايعد “واتساب” هو التطبيق الوحيد الذي يقدم تلك الميزة، إذ يسمح كل من “سيجنال” و”ماسنجر” و”سلاك” لمستخدميه بإرسال ملاحظات إلى أنفسهم أيضًا.

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