بسعر 690 ريالاً وخدمة توصيل وذبح وتقطيع.. 3 متاجر لبيع أضاحي العيد بالمملكة

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تقدم الكثير من المتاجر في المملكة خدمة بيع الأضاحي وذبحها وتقطيعها أيضًا وذلك بأسعار جيدة.

متجر بنده

متجر “بنده” على سبيل المثال، يقدم تلك الخدمة بأسعار تتراوح بين 690 و7950 ريالاً.

يمكن الاتفاق مع المتجر على شراء “تيس بربري” مقابل 690 ريالاً فقط علما أن أقل وزن للأضحية هو 12 كيلو.

كما يمكن الاتفاق على شراء خروف رفيدي بسعر 840 ريالاً بوزن 11 كيلو على الأقل.

أيضًا يباع العجل الكامل بسعر 7490 ريالاً بوزن يتراوح بين 150 وحتى 200 كيلو.

ومن خلال المتجر كذلك يمكن شراء جمل كامل بسعر 59.990 ريال بوزن يتراوح ما بين 150 وحتى 200 كيلو.

شراء الأضاحي من “الراية”

هناك أيضًا متاجر “الراية” والتي تقدم خدمات مجانية مع الأضحية من بينها الذبح في مسالخ بلدية ويتم ذلك بعد صلاة العيد مباشرة.

وتبدأ أسعار الغنم من سعر 785 ريال للخروف من وزن 11 حتى 14 كيلو جرام.

وتضم قائمة أسعار “الراية” ما يلي:

1- خروف كامل نعيمي ذكر من وزن 15 حتى 20 كيلو بسعر 2100 ريال.

2- خروف كامل بربري من وزن 11 حتى 14 كيلو بسعر 785 ريال.

3- تيس كامل من وزن 11 حتى 14 كيلو بسعر 895 ريال.

4- خروف أضحية كامل سواكني من وزن يبدأ من 18 حتى 22 كيلو بسعر 1395 ريال.

5- خروف كامل حري من وزن يبدأ من 13 حتى 15 كيلو بسعر 2050 ريال.

6- خروف كامل رفيدي من وزن يبدأ من 11 حتى 15 كيلو بسعر 895 ريال.

7- خروف كامل نعيمي أنثى من وزن يبدأ من 15 حتى 20 كيلو بسعر 1075 ريال.

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لولو هايبر

كما يقدم “لولو هايبر” العديد من الباقات المنوعة فيما يخص الأضاحي مع خدمات توصيل سريعة ومميزة، ويمكن الاتصال بهم وتحديد المواصفات المطلوبة وبعد ذلك تكون الأضحية جاهزة في غضون دقائق.

وفيما يخص الأسعار فهي تشبه إلى حد كبير بقية المتاجر الأخرى بالقياس إلى وزن الأضحية، وجاءت الأسعار كالتالي:

1 -الخراف تبدأ من 890 ريالاً سعوديًا في الرياض والحائل والخرج وذلك للخروف الذي يزن بين 10 إلى 11 كيلو.

2 – توافر جميع أنواع الخرفان مثل السواكني والروماني والرفيدي والبربري.

3- إتاحة بيع الماشية وهي حية وتبدأ الماشية من وزن 21 كيلو.

4- تتوفر لدى المجموعة خراف التيس والنعيمي والشاه والخروف الأسباني ووزن هذه الخراف يبدأ من 11 كيلو إلى 25 كيلو.

5- تتراوح أسعار المواشي السابقة من 949 إلى 2300 ريال .

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