استعدادات غير مسبوقة.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

تواصل – واس:

بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

ويتوجه ضيوف الرحمن إلى منى تقربًا لله تعالى راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير.

حجاج بيت الله الحرام في منى استعدادًا للوقوف بعرفة

وأفادت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.

ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة.

ويتوجهون بعدها للوقوف بعرفة “الوقفة الكبرى”، ثم يعودون إليها بعد “النفرة” من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام “10 و11 و12 و 13”.

كما يتوجهون بعذ ذلك لرمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا مَنْ تعجّل.

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مشعر منى مكانة تاريخية ودينية

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية.

ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي “محسر”.

ويعد مشعر منى ذا مكانة تاريخية ودينية، به رمى نبي الله إبراهيم – عليه السلام – الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام.

وفي حجة الوداع أكد نبي الرحمة، هذا الفعل في حجة الوداع وحلق، واستن المسلمون بسنته يرمون الجمرات ويذبحون هديهم ويحلقون.

ويشتهر المشعر بمعالم تاريخية منها الشواخص الثلاث التي ترمى، وبه مسجد “الخيف”، الواقع جنوب جبل منى، وقرب الجمرة الصغرى.

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مجهودات ضخمة لحكومة خادم الحرمين

وجاء اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمشعر منى استشعارًا منها للفترة الزمنية التي يقضيها الحجاج في منى.

كما يأتي إيمانًا من القيادة الرشيدة بحجم المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن خلال فترة أداء مناسكهم.

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استعدادات غير مسبوقة من الخدمات

ووفرت القيادة الرشيدة استعدادات غير مسبوقة من الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل للتسهيل على الحجاج أداء مناسكهم.

تم التأكيد على الجهات الحكومية والخدمية أهمية السعي على تنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.