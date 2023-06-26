هاشتاق “يوم الترويه” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهمَّ أروِ ظمأ قلوبِنا صدقًا وعدلًا”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “يوم الترويه”، الترند، في المملكة، صباح اليوم الاثنين، فيما حث مغردون على صيامه مع صيام يوم عرفة غدًا.

وقال مغرد: “اللهم اروي ظمأنا يوم العطش الأكبر وارزقنا شربةً من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدًا وارزقنا رؤية وجهك الكريم في أعلى جنات النعيم”.

‏‎وأضافت أخرى: “صيام يوم الترويه لأنها أيام فضيلة كثير وجميلة على الروح، من بخاطره ادعي لها تجي لي وأنا ضمّوني في دعواتكم ياحبيبات قلبي.. تعالوا نتشارك أجمل الدعوات لبعض ونسعد قلوبنا”.

اقرأ أيضًا:

منها 8 ملايين مستلزم طبي.. تعرف على جهود الهلال الأحمر لإسعاف الحجاج

أحد أفضل الأيام

وتابع ثالث قائلاً: “أصبحنا على يوم الترويه أحد أهم أيام عشر ذي الحجة ويوافق أيضًا يوم الاثنين، أنصح نفسي المقصره وأحبتي بصيامه مع يوم عرفة”.

وأضاف رابع: “أسال الله الرحمن الرحيم أن يبلغ كل منكم طلبه وحاجته اللهمَّ أروِ ظمأ قلوبِنا صِدقًا وعدلًا وإيمانًا وإحسانا.. اللهمَّ اروِ ظمأنا مِن حوضِ نبيّك محمد ﷺ، وارزقنا جميعاً ظلّ عرشك، وآتنا مِن واسع كرمك ورحمتك ورضوانك ..

اللهُم بلّغنا يوم عرفة بلوغًا يُرضيك عنا”.

أجمل الأقدار

فيما أضاف مغرد قائلاً: “اللهم في يوم التروية أروى قلوبنا خشية وعفة، وحياتنا سعادة وغنى، وأروي قلوبنا صدقًا وعدلاً وإحسانًا، واملأها إيمانًا إلى أن نلقاك، وأكتب لنا الأقدار السعيدة والأيام الجميلة، اللهم أروي ظمأنا يوم العطش الأكبر، وارزقنا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدًا”.

اقرأ أيضًا:

بالتنسيق مع وزارة الحج.. الأمن العام يبدأ في تنفيذ خطط تفويج يوم التروية