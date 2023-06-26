الشيخ بن باز يوضح من أين يُحْرِم الحاج يوم التروية؟

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سئل فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز (رحمه الله) عن مكان إحرام الحاج يوم التروية، فبين أن الحاج يحرم كما أحرم أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم).

من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية؟

الجواب: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي ﷺ من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي ﷺ.

وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام.

وأما من كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة متفق على صحته.

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صلاة الحاج يوم التروية

كما سئل رحمه عن صلاة الحاج يوم التروية، وهل السُنة الإتمام أم القصر، فأكد أن السُنة قصر الصلاة ثنتين مثلما صلَّى النبي ﷺ يوم التروية.

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لماذا سُمِّي يوم التَّروية بهذا الاسم؟

وتبدأ أعمالُ الحجِّ يومَ التَّرويةِ، وهوَ اليومُ الثَّامنُ مِنْ شهرِ ذِي الحجَّةِ.

وسُمِّيَ بيومِ التَّرويةِ؛ لأنَّ النَّاسَ قديمًا كانُوا يتروَّونَ فيهِ بالماءِ استعدادًا للحجِّ.

كما أنه لم يكن في المشاعر ماءٌ، فهمْ مقبلُون على أيام الحج، على عرفة أولا، ثم بعد عرفة مزدلفة، ثم بعدها يعودون إلى منى.

وكان الحجاج يتروون بالماءِ فِي هذَا اليومِ، وذلك استعدادًا لأيام الحج.