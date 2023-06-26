“أوبك” تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل في 2045

تواصل – وكالات:

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، هيثم الغيث، اليوم الاثنين، إن المنظمة تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً.

وأكد الغيث أن ذلك سيكون بحلول 2045، أي ما يزيد بنسبة 23% عن المستويات الراهنة.

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صعود أسعار النفط

وصعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعد تمرد وجيز لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع.

مما أثار مخاوف من اضطراب سياسي في روسيا، وتأثيره المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.

وبحلول الساعة 2300 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتًا أو 1.3% إلى 74.80 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتًا أو 1.3% إلى 70.04 دولار للبرميل.

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فاجنر توقف زحفها نحو موسكو

وتجنبت روسيا صدامًا بين القيادة في موسكو ويفجيني بريجوجن رئيس فاجنر، يوم السبت، بعد انسحاب المجموعة المدججة بالسلاح من مدينة روستوف في جنوب البلاد بموجب اتفاق أوقف زحفها السريع نحو العاصمة.

لكن الأزمة أثارت تساؤلات بخصوص قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلطة، ومخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط الروسي.

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