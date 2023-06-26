توضيح مهم من “سكني” بشأن عدم نزول الدعم لبعض المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج “سكني” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن سبب عدم نزول الدعم إلى الآن.

وقال المستفيد في سؤاله: “السلام عليكم أبي استفسر ليه مانزل لي الدعم”.

وأضاف الحساب ردًا على ذلك: ” العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن”.

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بشرى للأيتام

في وقت سابق، زف برنامج سكني، بشرى للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بخصوص الحصول على الدعم السكني.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “نود التأكيد بأننا نسعى باستمرار لتسهيل تملك المسكن الأول لكافة شرائح المجتمع، وتوفير ما يناسبهم ويحقق تطلعاتهم بما فيهم ذوي القدرات الخاصة”.

وأضافت: “ويمكنك الآن الاطلاع على لائحة الدعم السكني والتقديم بكل يسر وسهولة بشكل إلكتروني عبر منصة أو تطبيق سكني (اضغط هنا)”.

وشددت على أن “الأيتام لهم الأولوية في الدعم السكني، وفي حال كانوا مطابقين للشروط بإمكانهم التقديم من خلال تطبيق سكني”.