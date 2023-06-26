خدمة اليوم.. 8 خطوات لاستبعاد مشترك وإنهاء مدة الاشتراك في التأمينات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، خطوات لاستبعاد مشترك وإنهاء مدة الاشتراك في التأمينات.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكن صاحب العمل من استبعاد المشتركين العاملين لديه عند انتهاء خدماتهم في منشأته، عبر هذه الشروط والخطوات:

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الخطوات

1 – تفضل بزياة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2 – سجل دخولك كصاحب منشأة.

3 – اختر “استبعاد مشترك من المنشأة”.

4 – أدخل رقم المشترك أو رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

5 – اضغط بحث.

6 – أدخل تاريخ الاستبعاد.

7 – اختر سبب الاستبعاد.

8 – اضغط حفظ.

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شروط استخدام الخدمة

1 – انتهاء العلاقة العمالية بين كل من صاحب العمل والعامل.

2 – يتم استبعاد المشترك فور تركه العمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركه العمل.

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المستندات المطلوبة

​1 – إرفاق صورة العقد.

2 – إرفاق صورة الإقامة.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8001243344″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.