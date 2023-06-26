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لهذا السبب.. صعود أسعار النفط وخام “برنت” بـ75 دولارًا للبرميل

لهذا السبب.. صعود أسعار النفط وخام “برنت” بـ75 دولارًا للبرميل

لهذا السبب.. صعود أسعار النفط وخام “برنت” بـ75 دولارًا للبرميل
٠٦:٥٤:٤٠ ص، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعد تمرد وجيز لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع.

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الاضطراب السياسي في روسيا وإمدادات النفط

مما أثار مخاوف من اضطراب سياسي في روسيا، وتأثيره المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.

وبحلول الساعة 2300 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتًا أو 1.3% إلى 74.80 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتًا أو 1.3% إلى 70.04 دولار للبرميل.

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فاجنر توقف زحفها نحو موسكو

وتجنبت روسيا صدامًا بين القيادة في موسكو ويفجيني بريجوجن رئيس فاجنر، يوم السبت، بعد انسحاب المجموعة المدججة بالسلاح من مدينة روستوف في جنوب البلاد بموجب اتفاق أوقف زحفها السريع نحو العاصمة.

لكن الأزمة أثارت تساؤلات بخصوص قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلطة، ومخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط الروسي.

وقال محللون في جولدمان ساكس (NYSE:GS) إن الأسواق ربما تضع في اعتبارها احتمالاً أكبر على نحو طفيف أن يؤدي التوتر المحلي في روسيا إلى اضطرابات في الإمداد أو تأثير سلبي كبير على إمداد النفط مستقبلاً.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6% في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددًا.

وهو ما قد يقوض الطلب على النفط في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبًا لآمال المستثمرين بعد عدة شهور من البيانات الضعيفة للاستهلاك والإنتاج وسوق العقارات.

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